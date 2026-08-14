به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی دری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان حاجیآباد با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران در حمله آمریکا، اظهار کرد: این اقدام آمریکا نقض آشکار حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است و وزارت امور خارجه و دولتمردان باید این موضوع را در مجامع بینالمللی با جدیت پیگیری کنند.
وی افزود: در کنار پاسخ و انتقام، پیگیری حقوقی و دیپلماتیک این جنایت نیز اهمیت دارد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند در عرصه بینالمللی از حقوق خود دفاع کرده و اجازه شکلگیری اجماع جهانی علیه کشور را ندهد.
امام جمعه حاجیآباد با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن، تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی و فراهم کردن زمینه برای فتنه و آشوب داخلی است و نباید با تصمیمهای نادرست اقتصادی، بهانه در اختیار دشمن قرار داد.
دری در ادامه بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع افزایش قیمت بنزین اختصاص داد و با اشاره به طرح موضوع چندنرخی شدن بنزین، گفت: پیش از هر تصمیمی باید مشخص شود افزایش قیمت قرار است کدام مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین بهتنهایی الزاماً موجب کاهش مصرف نمیشود، افزود: بخش قابل توجهی از خانوارها به خودرو برای انجام امور روزمره، رفتوآمد به محل کار، مدرسه و انجام فعالیتهای ضروری وابسته هستند و در چنین شرایطی، افزایش قیمت لزوماً به کاهش مصرف منجر نخواهد شد.
امام جمعه حاجیآباد تأکید کرد: اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، باید ابتدا زیرساختهای جایگزین مانند حملونقل عمومی توسعه پیدا کند؛ چراکه مردم زمانی میتوانند از خودروی شخصی فاصله بگیرند که وسیله حملونقل عمومی مناسب، ارزان و در دسترس داشته باشند.
دری با اشاره به شرایط خاص استان هرمزگان و شهرستان حاجیآباد، گفت: شرایط مناطق گرمسیری با بسیاری از نقاط کشور متفاوت است و نمیتوان بدون توجه به گرما و شرجی هوا، انتظار داشت مردم مدت طولانی در ایستگاههای حملونقل عمومی منتظر بمانند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه ناوگان حملونقل عمومی در شهرها و مسیرهای بینشهری میتواند در کاهش استفاده از خودروهای شخصی مؤثر باشد و هزینههای خانوارها را نیز کاهش دهد.
امام جمعه حاجیآباد همچنین با انتقاد از مصرف بالای برخی خودروهای موجود در بازار، اظهار کرد: اگر از مردم انتظار داریم مصرف سوخت خود را کاهش دهند، باید خودروهای کممصرف، باکیفیت و با قیمت مناسب نیز در اختیار آنها قرار گیرد.
دری افزود: نمیتوان از یک سو خودروهایی با مصرف بالا و هزینههای سنگین در اختیار مردم قرار داد و از سوی دیگر تمام مسئولیت مصرف سوخت را متوجه مردم کرد.
وی با اشاره به موضوع اختصاص سهمیه سوخت به افراد و امکان خرید و فروش آن، نسبت به پیامدهای اجرای چنین سیاستهایی هشدار داد و گفت: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باید در طراحی چنین طرحهایی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ممکن است زمینه شکلگیری بازار جدید، دلالی و سوءاستفاده از سهمیه سوخت را فراهم کند.
امام جمعه حاجیآباد همچنین درباره چندنرخی شدن بنزین گفت: وقتی چند قیمت مختلف برای یک کالا تعیین میشود، این پرسش مطرح است که مردم و بازار در نهایت کدام نرخ را مبنا قرار خواهند داد و آیا این سیاست میتواند به افزایش انتظارات تورمی و رشد قیمت سایر کالاها منجر شود یا خیر.
دری با تأکید بر آثار زنجیرهای افزایش هزینه سوخت، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین میتواند از طریق افزایش هزینه حملونقل بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد و فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کند.
وی با اشاره به وضعیت خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی افزود: خانوارهایی که درآمد و مستمری محدودی دارند، در برابر افزایش هزینههای زندگی آسیبپذیرتر هستند و تصمیمهای اقتصادی باید با توجه ویژه به وضعیت این اقشار اتخاذ شود.
امام جمعه حاجیآباد تصریح کرد: اگر هدف مقابله با قاچاق سوخت است، باید مدیریت مرزها و مقابله با فساد و شبکههای قاچاق تقویت شود و نباید هزینه مقابله با قاچاق را بر دوش همه مردم گذاشت.
دری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی و روانی جامعه تأکید کرد و گفت: مردم در شرایط دشوار کشور پای نظام و انقلاب ایستادهاند و تصمیمگیران باید مراقب باشند فشارهای اقتصادی مضاعف، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم نکند.
وی افزود: کشور همچنان در شرایط حساس قرار دارد و دشمن دست از تلاش برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران برنداشته است؛ بنابراین لازم است تصمیمهای اقتصادی با دقت، تدبیر و در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن اتخاذ شود.
امام جمعه حاجیآباد در ادامه با اشاره به موضوع بحرین و تحولات تاریخی منطقه، بر اهمیت شناخت تاریخ و تحولات سیاسی منطقه خلیج فارس تأکید کرد.
وی همچنین در پایان خطبهها با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان، برای باغداران خرما و گندمکاران منطقه آرزوی خیر و برکت کرد و بر اهمیت پرداخت زکات تأکید داشت.
دری با بیان اینکه پرداخت زکات میتواند زمینهساز برکت در زندگی و تولید باشد، از کشاورزان و باغداران خواست نسبت به انجام این فریضه الهی اهتمام بیشتری داشته باشند.
امام جمعه حاجیآباد در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ملت ایران، نابودی رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا و انگلیس از منطقه، از خداوند متعال خواست توفیق حفظ وحدت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان را به ملت ایران عطا کند.
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