خیزش گرد و خاک تا پایان هفته آسمان کرمان را فرا می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا انتهای هفته برای اکثر مناطق افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین طی این مدت برای اغلب مناطق به ویژه نواحی، شرقی، جنوبی و شمال غربی استان کرمان ضمن وزش باد شرایط برای خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه در روزهای پایانی هفته جاری تا ابتدای هفته آینده در نیمه جنوبی استان کرمان علاوه بر افزایش ابر، رخداد رگبار پراکنده باران و وزش تندباد لحظه‌ای محتمل می‌باشد.

طی ۲۴ ساعت گذشته شهر لاله زار با دمای ۱۰ درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان کهنوج با دمای ۴۶ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه استان کرمان بوده‌اند.

بر اساس پیش بینی هواشناسی دمای بیشینه شهر کرمان امروز ۳۵ درجه سانتی گراد خواهد بود.