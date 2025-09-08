مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی ۲۴ ساعت پیش رو صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، وزش باد در مناطق نیمه شرقی اصفهان با خیزش گرد و خاک موقتی همراه است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: پیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا سه شنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی افزود: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقطه استان است.