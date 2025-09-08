  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۸

«گولان»: نتانیاهو نباید حتی یک روز دیگر در قدرت بماند

«گولان»: نتانیاهو نباید حتی یک روز دیگر در قدرت بماند

رئیس حزب دموکرات‌ها در رژیم صهیونیستی به شدت از عملکرد نتانیاهو انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یائیر گولان رئیس حزب دموکرات‌ها در رژیم صهیونیستی گفت: بنیامین نتانیاهو هر توافقی را برای آزادی اسرا ناکام می‌گذارد. او با توقف جنگ در غزه مخالف است.

وی افزود: نتانیاهو به دنبال باقی ماندن در قدرت است. او خطری برای اسرائیل به شمار می‌رود که نباید حتی یک روز دیگر در قدرت باقی بماند.

گولان تصریح کرد: ما نتانیاهو را جایگزین می‌کنیم و به این جنگ خاتمه می‌دهیم.

وی پیشتر نیز گفته بود که هزینه زندگی در اراضی اشغالی در حال افزایش است و صهیونیست‌ها برای بقای سیاسی نتانیاهو با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند.

کد خبر 6583224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها