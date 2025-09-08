«گولان»: نتانیاهو نباید حتی یک روز دیگر در قدرت بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یائیر گولان رئیس حزب دموکراتها در رژیم صهیونیستی گفت: بنیامین نتانیاهو هر توافقی را برای آزادی اسرا ناکام میگذارد. او با توقف جنگ در غزه مخالف است.
وی افزود: نتانیاهو به دنبال باقی ماندن در قدرت است. او خطری برای اسرائیل به شمار میرود که نباید حتی یک روز دیگر در قدرت باقی بماند.
گولان تصریح کرد: ما نتانیاهو را جایگزین میکنیم و به این جنگ خاتمه میدهیم.
وی پیشتر نیز گفته بود که هزینه زندگی در اراضی اشغالی در حال افزایش است و صهیونیستها برای بقای سیاسی نتانیاهو با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند.
نظر شما