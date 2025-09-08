به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پایگاه صهیونیستی د مارکر اعتراف کرد که یمنیها همچنان در فلج کردن اقتصاد رژیم صهیونیستی حتی بعد از گذشت ۲ سال، موفق عمل میکنند.
در این گزارش آمده است، حملات پر هزینه رژیم صهیونیستی علیه یمن بی نتیجه است. عملیات یمنیها نه تنها متوقف نشده بلکه ۲ فرودگاه و بندر ایلات را فلج کرده است.
د مارکر اضافه کرد، حمله پهپادی یمن علیه فرودگاه رامون بیانگر شکست راهبردی رژیم صهیونیستی در برابر این کشور است. صهیونیستها همچنان به سمت پناهگاهها فرار میکنند. هر کس که میخواهد موفقیت یمنیها را ببیند به بندر ایلات نگاه کند. آنها میلیونها صهیونیست را مجبور به فرار میکنند.
در این گزارش آمده است، به نظر میرسد تنها پایان دادن به جنگ غزه میتواند عملیات یمنیها را متوقف کند. قدرت پایداری یمنیها بسیار بالا است. در سال ۲۰۱۵ عربستان و امارات علیه این کشور حمله کردند؛ حملهای که قرار بود ۲ هفتهای به پایان برسد اما بعد از ۱۰ سال منجر به عقب نشینی آنها شد چرا که فهمیدند در باتلاق گرفتار شدهاند.
نظر شما