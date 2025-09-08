بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بارندگی در سال آبی جاری اظهار داشت: طی این سال آبی ۳۵۴ میلی‌متر بارندگی در استان داشتیم که نسبت به سال آبی گذشته که ۵۵۰ و نیم میلی‌متر بود، حدود ۳۶ درصد کاهش داشته‌ایم. همچنین نسبت به متوسط بلندمدت نیز شاهد کاهش ۲۱ درصدی بارش‌ها هستیم.

وی افزود: این کاهش بارندگی تأثیر مستقیم بر منابع آبی استان گذاشته است؛ به گونه‌ای که روان‌آب‌ها کاهش پیدا کرده، ذخایر آب زیرزمینی با مشکل مواجه شده و ورودی سدهای استان نیز به‌شدت کاهش یافته است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با ابراز نگرانی از وضعیت برداشت‌ها عنوان کرد: برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب به‌ویژه از طریق حفاری چاه‌های غیرمجاز و همچنین برداشت‌های اضافه توسط برخی چاه‌های مجاز، معضل جدی در مدیریت منابع آب ایجاد کرده است. از سوی دیگر برداشت آب سطحی با موتور تلمبه‌ها نیز فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است.

درویشی تأکید کرد: این شرایط یک دغدغه بزرگ برای مدیریت منابع آب استان به‌وجود آورده و لازم است با همکاری جدی‌تر بین دستگاه‌های متولی به‌ویژه جهاد کشاورزی، اقدامات مؤثری در زمینه مدیریت مصرف صورت گیرد تا بتوانیم در سال‌های پیش رو حداقل نیازهای اساسی استان را تأمین کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در سال آبی آینده (۱۴۰۴-۱۴۰۵) نیز با چنین شرایطی مواجه باشیم، بدون تردید تأمین آب در بخش‌های مختلف به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد. بنابراین مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز باید در اولویت قرار گیرد.