کاهش ۴۰درصدی بارش در استان مرکزی نسبت به سال آبی گذشته

عزت الله آمره ای در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین بارندگی سالانه استان مرکزی برمبنای ارزیابی انجام شده ۱۸۰ میلی متر بوده که در سال آبی جاری( مهر۹۶ تاکنون) این میزان با کاهش ۴۰درصدی مواجه بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی افزود: همچنین میزان بارندگی سال آبی جاری در این استان نسبت به میانگین بلندمدت نیز ۳۰درصد کاهش نشان می دهد.

وی بیان کرد: امسال بارش های بهاری به کاهش میزان کم آبی در استان کمک کرد و موجب شد تا بیش از ۱۲۰میلیون مترمکعب به ذخایر آبی سدهای استان افزوده شود و منابع زیرزمینی نیز تا حدودی بهبود یابند، اما همچنان با کمبود آب روبرو هستیم و این بارش ها به معنای حل مشکل کم آبی نیست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خاطرنشان ساخت: براساس ارزیابی صورت گرفته، ۹۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، ۳.۵درصد در بخش صنعت و ۴.۵درصد نیز در بخش شرب به مصرف می رسد.

آمره ای تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع ۱۵ دشت استان مرکزی، به دلیل بحران کاهش منابع آبی و برداشت های بی رویه ۱۰ دشت در وضعیت ممنوعه و چهار دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی ادامه داد: چهار دشت اراک، ساوه، زرندیه و دلیجان هم اکنون در وضعیت بحرانی کمبود آب هستند و به همین سبب، نظارت جدی بر وضعیت برداشت چاه های آب در این دشت ها مدنظر قرار دارد.

وی اضافه کرد: باتوجه به خشکسالی‌ سال‌ های اخیر و میزان کم بارندگی، حفر چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت از منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی، وضعیت منابع آبی استان را با چالش جدی مواجه کرده و اگر با این معضلات برخورد نشود، در آینده با کمبود شدید آب مواجه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی عنوان کرد: هم اکنون ۱۸ گروه گشت و بازرسی آب منطقه ای مرکزی به منظور نظارت بر میزان برداشت چاه‌های مجاز کشاورزی و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، به صورت شبانه‌روزی دشت‌ها را کنترل می‌کنند.