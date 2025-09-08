پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز دوشنبه ۱۷ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ دوشنبه هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ امروز در ساعات بعدازظهر ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود واز فردا تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

ساعات صبح امروز شرایط جوی آرامی مورد انتظار است. در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، محدوده تنگه هرمز و پاره‌ای سواحل رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

دریا نیز طی ساعات بعدازظهر در محدوده دریایی استان با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم خواهد شد.

توصیه می‌شود شناورهای سبک از تردد در بعدازظهر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.

لازم به ذکر است از فردا سه شنبه تا پایان هفته جاری ضمن تقویت بارش‌های همرفتی در استان، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود و محدودیت در ترددهای دریایی را به همراه خواهد داشت.

به لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.