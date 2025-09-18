  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۷ شهریور

وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۷ شهریور

بندرعباس- پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ پنجشنبه بیست وهفتم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ امروز در ساعات صبح، مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب در سواحل و جزایر خواهد بود و در پاره‌ای نقاط سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.

دریا طی امروز در محدوده دریایی استان نسبتاً آرام پیش بینی می‌شود.

شرایط برای ترددهای دریایی نسبتاً مساعد خواهد بود.

از اواخر وقت امشب و صبح فردا (جمعه) در دریای عمان و تنگه هرمز و از بامداد شنبه در خلیج فارس افزایش بادهای جنوب شرقی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

این شرایط نامساعد دریایی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

توصیه می‌شود ضمن جلوگیری از تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت پذیرد.


در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
طی امروز و فردا ضمن ماندگاری هوای گرم در استان، نوسانات دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت و در اوایل هفته آینده ضمن افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

کد خبر 6593446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها