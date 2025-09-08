«نیوزویک»: هند در حال فاصله گرفتن از آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیوزویک گزارش داد، ممکن است آمریکا این تصور را داشته باشد که هند همواره به تمام خواسته‌های این کشور پاسخ مثبت می‌دهد اما واقعیت روابط کنونی میان ۲ کشور خلاف این موضوع را ثابت می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است، بر خلاف سفر گذشته نارندا مودی نخست وزیر هند به کاخ سفید در فوریه ۲۰۲۵ همراه با استقبال گسترده و امضای توافقنامه‌های مشترک، اینک شاهد تنش در روابط دو جانبه به دلایل سیاسی و اقتصادی هستیم. با وجود آنکه ترامپ تلاش کرد خود را عامل کاهش تنش میان هند و پاکستان بر سر کشمیر نشان دهد اما هند اعلام کرد که هیچ طرف سومی در این موضوع مداخله نداشته است.

یکی دیگر از موارد تنش زا میان هند و آمریکا، نزدیکی پاکستان به واشنگتن و برانگیخته شدن نگرانی‌های هند نسبت به شراکت این ۲ کشور در سایه سفرهای فرمانده ارتش پاکستان به کاخ سفید است.

جنگ تجاری و اعمال تعرفه‌های گمرکی علیه هند بعد از شکست مذاکرات اقتصادی میان ۲ کشور نیز مزید بر علت شده است. هند اعلام کرده که بر خلاف خواست آمریکا، به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهد. این کشور به سمت چین تمایل پیدا کرده است.