مسئول بلندپایه هندی: آمریکا قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مسئول برجسته هندی گزارش داد که اختلافات این کشور با آمریکا بر سر تعرفه‌های گمرکی و خرید نفت روسیه ممکن است باعث آسیب زدن به روابط دو جانبه شود.

وی اضافه کرد: حتی اگر این اختلافات و بحران حل شود عملکرد دولت آمریکا و اقدامات ماه‌های اخیر آن باعث می‌شود هند طی سال‌های آتی نتواند به واشنگتن اعتماد کند.

مسئول هندی مذکور بیان کرد: اگر شما چهار بار من را بزنی و بعد بستنی به من بدهی آیا این بدان معنی بوده که همه چیز بر وفق مراد است؟

روز گذشته نیز روزنامه هندوستان تایمز گزارش داد که نارندا مودی نخست وزیر هند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به دلیل افزایش تنش‌ها در روابط با آمریکا شرکت نخواهد کرد.