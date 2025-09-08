ساماندهی لباس فرم مدارس چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضلالله بهمنی از آغاز فرآیند ساماندهی لباس فرم دانشآموزان در قالب سامانه سها (my.medu.ir) خبر داد و اظهار کرد: مدیران مدارس در چهارمحال و بختیاری موظفند اطلاعات مربوط به تولیدیهای طرف قرارداد، مدل لباس و تیپ قرارداد را در اسرع وقت در سامانه ثبت کنند تا خانوادهها بتوانند به صورت شفاف در جریان جزئیات قرار گیرند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اجرای الکترونیکی فرآیند لباس فرم در سامانه با هدف رصد، پایش دقیق و ایجاد شفافیت در نحوه تهیه لباس فرم دانشآموزی انجام شده است. این شفافیت به طور مستقیم به تحقق عدالت تربیتی و آموزشی کمک میکند و از تحمیل هزینههای اضافی به خانوادهها جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت خانوادهها افزود: فرآیند لباس فرم امسال با مشارکت ۳۸۲ تولیدی مجاز معرفیشده توسط اتاق اصناف انجام میشود که مشخصات آنها در سامانه ثبت شده و قیمتها و مشخصات پارچه نیز پس از بررسی در کارگروههای تخصصی و با نظارت صنعت، معدن و تجارت به آموزش و پرورش ابلاغ شده است.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش نظارتی مدیران مدارس بیان کرد: مدیران مدارس باید به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد بین انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه و تولیدکنندگان مجاز، نظارت کامل داشته باشند. همچنین خانوادهها میتوانند با مراجعه به سامانه، ضمن مشاهده اطلاعات کامل، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نیز ثبت نمایند.
وی ادامه داد: دانشآموزان میتوانند از لباسهای سالم و قابل استفاده سالهای گذشته نیز استفاده کنند و در صورت تمایل، خانوادهها میتوانند با رعایت رنگ و مدل مصوب مدرسه، شخصاً نسبت به دوخت لباس اقدام نمایند.
بهمنی تصریح کرد: تیمهای نظارتی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات، روند اجرای لباس فرم مدارس را در سطح استان مورد بازدید و نظارت قرار خواهند داد و با تخلفات احتمالی برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: انتظار داریم مدیران مدارس هرچه سریعتر اطلاعات تولیدیهای طرف قرارداد را در سامانه ثبت کرده و والدین نیز با مراجعه به سامانه my.medu.ir، در بخش لباس فرم دانشآموزان، مشارکت فعال در ثبت نظرات و پیگیری امور داشته باشند.
نظر شما