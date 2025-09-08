  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

ساماندهی لباس فرم مدارس چهارمحال و بختیاری آغاز شد

ساماندهی لباس فرم مدارس چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد - رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز فرآیند ساماندهی لباس فرم دانش‌آموزان در قالب سامانه «سها» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله بهمنی از آغاز فرآیند ساماندهی لباس فرم دانش‌آموزان در قالب سامانه سها (my.medu.ir) خبر داد و اظهار کرد: مدیران مدارس در چهارمحال و بختیاری موظفند اطلاعات مربوط به تولیدی‌های طرف قرارداد، مدل لباس و تیپ قرارداد را در اسرع وقت در سامانه ثبت کنند تا خانواده‌ها بتوانند به صورت شفاف در جریان جزئیات قرار گیرند.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اجرای الکترونیکی فرآیند لباس فرم در سامانه با هدف رصد، پایش دقیق و ایجاد شفافیت در نحوه تهیه لباس فرم دانش‌آموزی انجام شده است. این شفافیت به طور مستقیم به تحقق عدالت تربیتی و آموزشی کمک می‌کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌ها افزود: فرآیند لباس فرم امسال با مشارکت ۳۸۲ تولیدی مجاز معرفی‌شده توسط اتاق اصناف انجام می‌شود که مشخصات آن‌ها در سامانه ثبت شده و قیمت‌ها و مشخصات پارچه نیز پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی و با نظارت صنعت، معدن و تجارت به آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش نظارتی مدیران مدارس بیان کرد: مدیران مدارس باید به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد بین انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه و تولیدکنندگان مجاز، نظارت کامل داشته باشند. همچنین خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه، ضمن مشاهده اطلاعات کامل، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نیز ثبت نمایند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان می‌توانند از لباس‌های سالم و قابل استفاده سال‌های گذشته نیز استفاده کنند و در صورت تمایل، خانواده‌ها می‌توانند با رعایت رنگ و مدل مصوب مدرسه، شخصاً نسبت به دوخت لباس اقدام نمایند.

بهمنی تصریح کرد: تیم‌های نظارتی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات، روند اجرای لباس فرم مدارس را در سطح استان مورد بازدید و نظارت قرار خواهند داد و با تخلفات احتمالی برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: انتظار داریم مدیران مدارس هرچه سریع‌تر اطلاعات تولیدی‌های طرف قرارداد را در سامانه ثبت کرده و والدین نیز با مراجعه به سامانه my.medu.ir، در بخش لباس فرم دانش‌آموزان، مشارکت فعال در ثبت نظرات و پیگیری امور داشته باشند.

کد خبر 6583294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها