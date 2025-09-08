  1. استانها
اعلام همبستگی صیادان شیعه و سنی بندرلنگه با مردم مظلوم غزه

بندرعباس-رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگه گفت: صیادان شیعه و اهل سنت روستای بستانه از توابع بندرلنگه با حضور در ساحل این روستا، آمادگی خود را برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میلاد رهسپار با تأکید بر همزمانی این حرکت با هفته وحدت گفت: این همبستگی و اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه، جلوه‌ای از وحدت اسلامی و همدردی انسانی است که از دل مردم برخاسته و پیام روشنی به جهانیان دارد.

امام جمعه اهل‌سنت روستای بستانه بندرلنگه نیز گفت: این حرکت مردمی نشان‌دهنده وحدت و همدلی مسلمانان است.

شیخ دهقان افزود: با اتحاد، مشت محکمی بر دهان رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش به‌ویژه آمریکا بزنیم.

وی گفت: در این شرایط حساس، از مردم جهان انتظار می‌رود در کنار ملت مظلوم فلسطین و غزه بایستند و همکاری لازم را داشته باشند.

صیادان و دریانوردان روستای بستانه همزمان با حرکت کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه از تونس به سمت غزه، به‌صورت خودجوش در ساحل و اسکله این روستا گرد هم آمدند و با نصب پرچم ایران، فلسطین و غزه، آمادگی خود را برای مشارکت در پویش کمک‌رسانی اعلام کردند.

