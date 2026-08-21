به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «آنیتا هیپر» سخنگوی کمیسیون اروپا در امور خارجی پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایران در صورت تشدید درگیری‌ها، حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را بررسی می‌کند، از همه طرف‌ها خواست خویشتن‌داری کرده و تلاش‌های دیپلماتیک را ازسربگیرند.

سخنگوی روابط خارجی کمیسیون اتحادیه اروپا، در نشست خبری روزانه کمیسیون به پرسش‌ها درباره ایران پاسخ داد.

در پی گزارش روزنامه «فایننشال تایمز» مبنی بر اینکه ایران در صورت تشدید جنگ از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، گزینه‌های حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را بررسی می‌کند، از هیپر پرسیده شد که آیا اتحادیه اروپا این تهدید را جدی و معتبر می‌داند و آیا شواهدی از احتمال ایجاد تهدیدی از سوی ایران در داخل اروپا مشاهده کرده است یا خیر.

هیپر با اشاره به اینکه «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، پیش‌تر با طرف ایرانی در تماس بوده است، گفت اطلاعات جدیدی برای ارائه درباره این موضوع ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص تشدید تحریم‌ها علیه ایران و انتظار واشنگتن از دیگر کشورها برای حمایت از تلاش‌ها جهت محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران نیز اظهار داشت که اتحادیه اروپا در این زمینه وارد گمانه‌زنی نخواهد شد.

هیپر گفت: از همه طرف‌ها می‌خواهیم خویشتن‌داری کنند و تلاش‌های دیپلماتیک شان را ازسربگیرند.

سخنگوی روابط خارجی کمیسیون اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه از دیدگاه این اتحادیه، راه‌حل پایدار برای مشکلات تنها از طریق دیپلماسی امکان‌پذیر است، افزود که تلاش‌های کشورهای منطقه برای میانجیگری را نیز ارج می‌نهد.