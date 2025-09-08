به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود. امیرحسین زارع نماینده ایران از شهر آمل مازندران است که طی سال‌های گذشته توانسته مدال‌های نقره و برنز المپیک و ۲ طلا و یک برنز جهان را به کارنامه قهرمانی خود اضافه کند.

عملکرد زارع بسیار خوب بوده به طوری که پس از کسب مدال برنز در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در ادامه در رقابت‌های جهانی و المپیک همواره روی سکوی قهرمانی بوده و به لحاظ تعداد مدال برترین آزادکار سنگین وزن تاریخ ایران محسوب می‌شود. او در المپیک پاریس شایسته کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی بود اما در یک غافلگیری مغلوب «گنو پتریاشویلی» گرجستانی که پیش از این به راحتی از سد او گذشته بود، شد.

زارع اما در چرخه انتخابی تیم ملی یک حریف بسیار قدرتمند به نام امیررضا معصومی را پیش رو داشت که وی را نیز در انتخابی رو در رو شکست داد تا هیچ حرف و حدیثی برای حضورش در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی باقی نماند. زارع اما مانند یک شیر زخمی می‌ماند که به دنبال جبران شکست در فینال المپیک و پس گرفتن تاج قهرمانی سنگین وزن از اوست. قطعاً زاگرب کرواسی فرصت خوبی برای امیرحسین زارع است که با کسب مدال طلا، شکست المپیک را جبران کند.

البته هیچ چیز به جز مدال طلای المپیک نماینده شایسته کشورمان را راضی نخواهد کرد و باید دید که او می‌تواند روند موفقیت خود را تا المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس و کسب مدال طلا در این رویداد بزرگ ادامه دهد، یا خیر.

با توجه به غیبت «گنو پتریاشویلی» گرجستانی، حریفان سرسختی پیش روی نماینده ایران نیست اما کشتی ورزش بی رکوردی است و همه چیز روی تشک مسابقات مشخص می‌شود و هر کشتی گیری که به لحاظ روحی، روانی، جسمی و فنی آماده‌تر باشد، می‌تواند به مدال طلا دست پیدا کند.

«گئورگی مشویلدیشویلی» دارنده مدال برنز المپیک پاریس و قهرمان اروپا ۲۰۲۵ از آذربایجان و «ویات هندریکسون» قهرمان زیر ۲۳ سال جهان که توانست در انتخابی آمریکا از سد «گیبل استیوسون» قهرمان المپیک ۲۰۲۰ توکیو گذشت، می‌توانند حریفان قدری برای نماینده ایران باشند، هرچند که سطح و کلاس فنی و بدنی امیرحسین زارع بالاتر از این کشتی گیران است و به راحتی می‌تواند از سد آنها بگذرد.