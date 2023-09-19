امدادرسانی به ۱۹ حادثه دیده در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان با حضور در ۱۴ مورد حادثه از جمله حوادث جاده‌ای، خدمات شهری و خدمات حضوری موفق به امدادرسانی به ۱۹ حادثه دیده شدند.

وی بیان کرد: ۳۸ امدادگر در قالب ۱۵ تیم عملیاتی در اجرای این عملیات ها مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی جهت امدادرسانی در حوادث خاطرنشان کرد: تلفن ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال احمر دراستان ۲۴ ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به حادثه دیدگان است.