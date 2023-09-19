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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان عنوان کرد؛

امدادرسانی به ۱۹ حادثه دیده در هرمزگان

امدادرسانی به ۱۹ حادثه دیده در هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان گفت: در طول تعطیلات ۳ روزه پایانی ماه صفر، امدادگران جمعیت هلال احمر استان هرمزگان به ۱۹ حادثه دیده امدادرسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان با حضور در ۱۴ مورد حادثه از جمله حوادث جاده‌ای، خدمات شهری و خدمات حضوری موفق به امدادرسانی به ۱۹ حادثه دیده شدند.

وی بیان کرد: ۳۸ امدادگر در قالب ۱۵ تیم عملیاتی در اجرای این عملیات ها مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی جهت امدادرسانی در حوادث خاطرنشان کرد: تلفن ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال احمر دراستان ۲۴ ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به حادثه دیدگان است.

کد مطلب 5889256

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