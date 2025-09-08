تظاهرات در روز ملی برزیل؛شعارهای ضد آمریکایی - صهیونیستی طنین انداز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم روز ملی برزیل که معمولاً با رژه های نظامی و جشن های میهنی همراه است، هزاران نفر از معترضان در خیابان های شهرهای بزرگ این کشور با تبدیل این روز به میدانی برای اعتراض، هم صدا شعار دادند: «ترامپ از برزیل بیرون برود! اسرائیل از فلسطین بیرون برود».

تظاهرکنندگان در شهر سائوپائولو با در دست داشتن پرچم های فلسطین، بر همبستگی خود با مردم این کشور تاکید کردند.

شعار اصلی تظاهرات که (ترامپ از برزیل بیرون برود، اسرائیل از فلسطین بیرون برود) بود، نشان دهنده ترکیبی از خشم داخلی از سیاست های راست افراطی و همبستگی بین المللی با مسئله فلسطین است.

معترضان خواستار قطع هرگونه رابطه نظامی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی شدند.

آنها همچنین از دولت فعلی تحت ریاست لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا خواستار اتخاذ مواضع قاطع ضد رژیم صهیونیستی شدند.

پلیس برزیل حضور پررنگی در محل تظاهرات داشت، اما گزارش ها حاکی از برگزاری مسالمت آمیز این تجمعات است. این تظاهرات نشان می دهد که ‌چگونه مسائل داخلی و بین المللی در عصر جهانی سازی درهم می آمیزند و افکار عمومی را شکل می دهند.

مراسم روز ملی برزیل که در ۷ سپتامبر هر سال برگزار می شود، سالگرد استقلال این کشور از پرتغال در سال ۱۸۲۲ است و معمولاً روز نمایش وحدت ملی است.