آغاز گشت و پایش پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در گرمسار

گرمسار- رئیس اداره محیط زیست گرمسار از آغاز گشت و پایش پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در این شهرستان خبر داد و گفت: این بازرسی در زیستگاه‌های آبی و خشکی گرمسار مستمر انجام می‌شود.

حبیب دار پرنیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گشت و پایش پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در گرمسار آغاز شد، ابراز داشت: این گشت‌های با مشارکت اداره دامپزشکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه آبگیرهای فصلی و مناطق حاشیه حبله رود مورد پایش قرار گرفت، افزود: این نوع بیماری به راحتی از پرندگان اهلی به وحشی قابل انتقال و باعث تلفات می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست گرمسار، در ادامه ابراز داشت: به منظور حفظ حیات وحش منطقه انجام پایش زیستگاه‌های آبی و خشکی شهرستان به‌طور مستمر در دستور کار است.

دار پرنیان در ادامه تصریح کرد: با انجام این پایش ها می‌کوشیم تا از شیوع احتمالی بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان در شهرستان گرمسار پیشگیری شود.

وی افزود: از دامداران، روستاییان و بهره برداران منطقه درخواست می‌شود در صورت مشاهده تلفات غیرعادی پرندگان، بلافاصله موضوع را به اداره محیط‌زیست یا دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

