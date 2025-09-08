مفتی اعظم کرواسی: علمای اسلام به مسئولیت خود در قبال فلسطین عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حسنوویچ، مفتی اعظم کرواسی در افتتاحیه سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، در ابتدای سخنرانی خود ضمن قدردانی از مسعود پزشکیان رئیس جمهور و حجت الاسلام حمید شهریاری اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام (ص) یک دستور کامل برای امت داده اند و آن حفظ وحدت امت اسلامی برای همه مسلمانان است.
وی افزود: ایشان نمونه و الگوی رحمتی بودند که همه انسانها و موجودات زنده از آن بهره میگرفتند، امت باید در همه جوانب آینه رحمت باشد بنابراین باید رحمت را گسترش دهیم تا در همه زندگی مان نشانههای آن را ببینیم.
مفتی اعظم کرواسی تصریح کرد: امروز نمیتوانیم از رحمت صحبت کنیم حال آنکه جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه در حال رخ دادن است. صحنه غزه امروز یک آزمون عظیم الهی است. در هرگوشه غزه صدای نالههای کودکان و زنان را میشنویم.
عزیز حسنوویچ خاطر نشان کرد: سوالی که مطرح میشود این است که آیا واقعاً ما امروز منعکس کننده رحمت در اسلام هستیم؟ ما باید رحمت زمان پیامبر (ص) را در کردار خود عملی کنیم.
مفتی اعظم کرواسی اظهار کرد: امروز امت اسلامی وظیفه دارد که راه و سیره پیامبر (ص) را عملی کند و فضایی را ایجاد کنیم تا همه مسلمانان پیرو این مسیر باشند.
وی در پایان گفت: همه علمای اسلامی باید مسئولیتهای خود را عملی کنند و حامی فلسطینیان باشند نه فقط در حرف بلکه در عمل نیز پشتیبان و پرچمدار آنها باشیم.
