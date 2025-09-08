به گزارش خبرنگار مهر، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در آئین افتتاحیه سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی که صبح امروز دوشنبه هفدهم شهریور ماه در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد، گفت: وحدت یک شعار نیست، بلکه یک شعور است.

وی با بیان معنای تازه ای از وحدت گفت: وحدت به معنای این نیست که از عقیده خود دست برداریم، بلکه باید در برابر چالش‌هایی که در سطح جهانی موجودیت ما را هدف قرار داده، متحد شویم.

عمار حکیم با تاکید بر این که جامعه عراق یکپارچه شده و آغوش خود را در برابر امت اسلامی باز کرده است، به تجاوز اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خاک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: وحدت انسجام و هماهنگی میان مردم و رهبری در ایران از مهم‌ترین عوامل قدرت بود که این کشور را در برابر تجاوز اسرائیل حفظ کرد.

وی در ادامه طرح پروژه اسرائیل بزرگ از سوی مقامات صهیونیست اشاره و تاکیدکرد: اسرائیل با تجاوز به سرزمین‌های مسلمان به دنبال توسعه خود است و این جهان اسلام و همه کشورهای منطقه را در برابر چالش‌های بزرگی قرار می‌دهد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق خاطرنشان کرد: تسلیم شدن در برابر اسرائیل موجب خواهد شد که یکی پس از دیگری با شکست رو به رو شویم.



وی گفت: تجاوز اسرائیل به غزه، ایران، سوریه و دیگر کشورهای اسلامی به این دلیل است که دشمن می‌بیند که ما متحد نیستیم، لذا اگر متحد باشیم می‌توانیم در برابر این تجاوزات در امان بمانیم.



گفتنی است، سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی صبح امروز با عنوان «نبی الرحمة، وحدت امة» در سالن اجلاس سران در تهران کار خود را آغاز کرد.