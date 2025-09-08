۱۸۴ پروانه اکتشاف معدنی در آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه پیش از ظهر دوشنبه در اجلاس رؤسای سازمانهای نظام مهندسی معدن کشور در ارومیه با بیان اینکه آذربایجان غربی بیشترین ظرفیت معدنی کشور را دارد، اظهار کرد: امسال ۱۸۴ پروانه اکتشاف و ۳۲ گواهی کشف معدن در استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۱۵ معدن در استان وجود دارد که ۴۹۹ واحد دارای پروانه بهره برداری است، افزود: وی اضافه کرد: ۳۷ پروانه بهره برداری معدن در سال جاری صادر شده است.
خیرخواه با بیان اینکه در بخش طلا، آذربایجانغربی از استانهای دارای ذخایر بالای کشور است، ادامه داد: هشت مجوز طلا در استان صادر شده و ذخایر فعلی طلای استان به ۱۴۰ تن میرسد.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با اشاره به اینکه با احداث معادن جدید ظرفیت طلای استان بیشترخواهد شد، اظهار کرد: این استان سالانه ۲ تن طلا تولید و روانه بازار میکند.
خیرخواه همچنین از وجود ۲ هزار و ۹۴ واحد صنعتی در آذربایجانغربی خبر داد و گفت: با سرمایه گذاری مبتنی بر اینوا، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه جدید صنعتی در استان تزریق شده است.
وی افزود: ۸۴۵ بسته سرمایه گذاری در همایش اینوا معرفی شد که ۵۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت بود.
خیرخواه گفت: طی یک سال گذشته در استان ۲۶۳ پروانه بهرهبرداری صنعتی صادر شده که ۱۰۲ مورد آن مربوط به ایجاد واحدهای جدید و ۱۶۱ فقره نیز توسعه واحدهای موجود بوده است.
وی ادامه داد: ۲۶۳ پروانه بهرهبرداری صنعتی در آذربایجان غربی صادر شده است و در پنج ماهه اول سال جاری ۳۲ همت درخواست سرمایه گذاری جدید دریافت کردیم و جواز تأسیس صادر کردیم.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: این پروانهها با ۳۰ همت سرمایهگذاری همراه بوده و در مجموع بیش از ۱۳ هزار فرصت شغلی ایجاد و تثبیت شده است که از این میزان سه هزار شغل به صورت مستقیم و جدید ایجاد شده است.
خیرخواه ادامه داد: تنها در پنج ماهه نخست امسال ۸۵ پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری جدید صادر شده که برای یکهزار و ۳۵۸ نفر شغل ایجاد کرده است.
سرپرست صمت استان با اشاره به ساختار صنعتی آذربایجان غربی اظهار کرد: ۸۸ درصد واحدهای تولیدی استان در زمره صنایع کوچک هستند و تنها ۶۸ واحد صنعتی بزرگ داریم. با این حال، روند ایجاد صنایع بزرگ طی سال اخیر آغاز شده و ادامهدار خواهد بود.
بیست و سومین اجلاس سالانه هیأت مدیرههای سازمان نظام مهندسی معدن ایران با حضور هیئت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی ۳۱ استان کشور در روزهای هفدهم و هجدهم شهریورماه به میزبانی نظام مهندسی معدن ارومیه در حال برگزاری است.
مسائل سازمانهای نظام مهندسی معدن استانها در این اجلاس جمعبندی و نکته نظرات و پیشنهادات هیات مدیرهها جهت اصلاح دستورالعملهای مربوطه به وزارت صمت ارائه میشود.
این رویداد پس از ۲۰ سال به میزبانی استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه با استقبال بینظیر و حضور ۱۴۵ نفر عضو هئیت مدیره از ۳۱ استان کشور برگزار میشود.
