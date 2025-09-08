جعفری: مدیریت منابع آب نیازمند ترکیب چندین راهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب در ایران و بررسی علل و راهکارهای آن، صبح امروز در سالن همایشهای بین المللی شهدای محیط زیست تهران برگزار شد.
بهیه جعفری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه حل مشکلات منابع آب و کشاورزی نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است، اظهار کرد: هوشمندسازی شیوههای اقتصادی یک راهکار در جهت مدیریت منابع اب است و استفاده مناسب از آبهای نامتعارف نیز راهکار دیگری محسوب میشود، اما هیچکدام به تنهایی کافی نیست.
وی افزود: برای دستیابی به پایداری، باید مجموعهای از عوامل و کارها در کنار هم اجرا شود؛ از راهاندازی بازار بهرهوری کشاورزی گرفته تا فرهنگسازی در مصرف انرژی و آب. این اقدامات باید به سطحی برسد که دسترسی پایداری برای همه فراهم شود.
معاون دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق در ادامه خاطرنشان کرد: اگر هر بخش تنها به صورت مقطعی و جداگانه عمل کند، موفقیتی حاصل نخواهد شد. ما بارها در جلسات مختلف بر این نکته تأکید کردهایم که راهکار جادویی برای مسائل کشور وجود ندارد و باید همه بخشها کنار هم کار کنند.
