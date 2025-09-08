  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

مراقب باشیم ترکمنچای دیگری به کشور تحمیل نشود

مراقب باشیم ترکمنچای دیگری به کشور تحمیل نشود

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس در تذکری به وزارت خارجه، تاکید کرد: مراقب باشیم تا منافع ملی تقدیم غربی‌ها نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: قانون مجلس در زمینه مسئله هسته‌ای زیر پا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: وزارت خارجه امروز در حال توافق ترکمنچای دیگری است. باید از حقوق ملت دفاع کرده و اجازه ندهیم ترکمنچای دیگری بر ملت تحمیل شود. کسانی که برجام را امضا کردند، امروز به دنبال آن هستند که برجامی دیگر و حتی نکبت بارتر از قبل را بر ملت تحمیل کنند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس از حق ملت نخواهد گذشت، تصریح کرد: اگر عراقچی پا را از گلیم خود فراتر بگذارد، قطعاً مجلس در مقابلش می‌ایستد و او را استیضاح خواهد کرد. وی بداند که نمی‌تواند منافع ملی را به بازی بگیرد و منافع ملی را دو دستی تقدیم اروپایی‌ها خائن کند.

کد خبر 6583389
زهرا علیدادی

