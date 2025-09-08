تولید روزانه ۱۵۰ تن سوخت صنایع سیمانی از پسماندهای خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اعلام کرد: در راستای سیاست‌های وزارت کشور برای توسعه استفاده از RDF در کشور، تهران به جمع کلان‌شهرهایی پیوست که این طرح در آنها اجرایی می‌شود. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان ما، شرکت سیمان تهران و استانداری منعقد شده است، متعهد هستیم روزانه ۱۵۰ تن RDF تولید و تحویل صنعت سیمان دهیم.

قضاتلو با اشاره به مطالعات امکان‌سنجی اجرایی و اقتصادی این پروژه افزود: ظرفیت تولید RDF در تهران فراهم شده و این اقدام در کنار دیگر سیاست‌های سازمان همچون پردازش و بازیافت، به کاهش دفن پسماند کمک می‌کند. در این راستا پیمانکار ساخت خط تولید که یک شرکت دانش‌بنیان داخلی است انتخاب شده و قرارداد همکاری آن در حال نهایی شدن است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از خط تولید RDF بخش مهمی از پسماند خشک فاقد ارزش اقتصادی را به سوخت جایگزین تبدیل خواهد کرد، ادامه داد: این خط شامل تجهیزات جداسازی پسماند تر، خردکن، دستگاه‌های رطوبت‌گیری و سیستم شکل‌دهی برای پسماندهای خشک با ارزش حرارتی است. همچنین ضایعات غیرقابل‌سوزاندن نظیر شیشه و سنگ نیز در این فرآیند حذف خواهند شد.

قضاتلو زمان آغاز به کار این خط را نیمه نخست سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی، تهران در مسیر تحقق اهداف ملی برای کاهش آلاینده‌ها و افزایش بهره‌وری انرژی گام بلندی برخواهد داشت.