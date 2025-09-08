نزدیک به ۵ تُن گوشت نذر قربانی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بابائی با تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بیان کرد: در آستانه میلاد پیامبر مهربانی‌ها با همکاری مرکز نیکوکاری سمت خدا (تهران) ۴ تن و نیم گوشت نذری در قالب ۳ هزار بسته (بسته‌های یک و نیم کیلوگرم) تهیه شده است.

وی افزود: این میزان گوشت قربانی در بسته‌بندی‌های شکیل امروز صبح به شهرستان‌ها منتقل و از ظهر امروز میان نیازمندان توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان ضمن تقدیر از مرکز نیکوکاری سمت خدا ادامه داد: سال گذشته نیز ۳ هزار بسته گوشت نذری توسط این مرکز نیکوکاری میان نیامندان استان توزیع شده است.

لازم به ذکر است، شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*، مراجعه به سایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir و شماره کارت بانک ملی ۰۴۱۲ ۵۰۰۳۹۹۷۹۶۰۳۷ برای واریز نذورات مردم استان در نظر گرفته شده است.