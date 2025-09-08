  1. دین و اندیشه
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

گلباران دیار رستم به یمن قدوم پیامبر رحمت+ فیلم

گلباران دیار رستم به یمن قدوم پیامبر رحمت+ فیلم

جشن بزرگ امت احمد یکی از باشکوه‌ترین جشن‌های شهر زاهدان بود که شب گذشته این دیار عزیز را به یمن قدوم پیامبر رحمت گلباران کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهدان دیشب مقصد دومین جشن بزرگ امت احمد بود. آئینی باشکوه با حضور هزاران تن از اهالی سیستان و بلوچستان به نام نامی حضرت ختمی مرتبت. یکی از باشکوه‌ترین جشن‌های شهر زاهدان که این دیار عزیز را به یمن قدوم پیامبر رحمت گلباران کرد.

بعد از تاریخ‌سازی سنندج، حالا زاهدانی هم تجلی وحدت و همدلی ایرانیان بودند در جشن باشکوهی که متبرک به نام حضرت ختمی مرتبت بود. سلسله آیین‌هایی که تا پایان هفته مهمان استان‌های مختلف کشور می‌شود و ایران عزیز را گلباران می‌کند.

و شکر خدا را بابت نعمت ایران عزیزمان که زیر سایه محمد مصطفی تجلی امت همدل و متحد است.

بخشی از این مراسم در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد خبر 6583470
فاطمه علی آبادی

