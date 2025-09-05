کردستان مهد وحدت و یکدلی بین مذاهب اسلامی است

مهدی مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: برای هرچه باشکوهتر برگزار کردن جشن بزرگ امت احمد به همراه تیم ۵ نفره از شهرستان کامیاران به سنندج آمدیم.
وی عنوان کرد: هیئت ما از روستای یغواسی مسجد محمد رسول الله شهرستان کامیاران برای بار دوم در این جشن بزرگ میزبان مهمانان حضرت ختمی مرتبت است.
مرادپور گفت: در غرفه ما قرار بر این است که تعداد ۵ هزار پشمک و ذرت به مردم ارائه شود.
وی اذعان کرد: کردستان همواره مهد وحدت و یکدلی بین مذاهب بوده و همین اتحاد مردم در برگزاری این جشن باشکوه و شرکت غرفهداران اهل سنت و اهل تشیع همگی گواهی بر این موضوع است.
نظر شما