کردستان مهد وحدت و یکدلی بین مذاهب اسلامی است

مهدی مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: برای هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن جشن بزرگ امت احمد به همراه تیم ۵ نفره از شهرستان کامیاران به سنندج آمدیم.

وی عنوان کرد: هیئت ما از روستای یغواسی مسجد محمد رسول الله شهرستان کامیاران برای بار دوم در این جشن بزرگ میزبان مهمانان حضرت ختمی مرتبت است.

مرادپور گفت: در غرفه ما قرار بر این است که تعداد ۵ هزار پشمک و ذرت به مردم ارائه شود.

وی اذعان کرد: کردستان همواره مهد وحدت و یکدلی بین مذاهب بوده و همین اتحاد مردم در برگزاری این جشن باشکوه و شرکت غرفه‌داران اهل سنت و اهل تشیع همگی گواهی بر این موضوع است.