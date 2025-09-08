به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مطالبات علما و مراجع عظام تقلید در خصوص آزادبودن دروس، طرح دروس آزاد سطح یک برای طلاب پایههای ۵ و ۶ در تعدادی از مدارس علمیه قم اجرا میشود.
پذیرش در این مدارس علمیه به دو شیوه انتقال کامل یا مهمان در برخی از دروس انتخابی انجام میشود. در نوع اول طلاب متقاضی باید کلیه دروس پایههای اول تا چهارم را گذرانده و حداقل معدل آنها در آخرین پایه تحصیلی ۱۵ باشد. ضمن اینکه این طرح شامل طلاب نظام جدید و طلاب شهرستانها نمیشود.
در نوع دوم که پذیرش به صورت مهمان در برخی از دروس انتخابی است، طلاب بدون نیاز به انتقال کامل میتوانند صرفاً به عنوان مهمان در یک یا دو درس از دروس فقه و اصول شرکت کنند. این طلاب لازم است با اخذ نامهای از مدرسه خود مبنی بر درخواست شرکت در درسهای مورد نظر به ساختمان ۴ مدرسه دارالشفاء طبقه همکف به صورت حضوری مراجعه کنند.
