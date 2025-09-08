به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صدیقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست در نشست هم اندیشی سیاست گذاران دولتی و پارلمانی بخش تعاون با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور گفت: این بخش بهترین نمونه مشارکت مردمی است و باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

وی با یادآوری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: در این سیاست‌ها مشوق‌ها و حمایت‌های مناسبی برای تعاونی‌ها پیش‌بینی شده، اما در عمل دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را نشان نداده‌اند.

تاکید بر لزوم اجرای تجربه‌های جهانی در حوزه تعاونی‌های محیط زیستی

سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در ادامه، گفت: تعاون می‌تواند به‌عنوان یکی از الگوهای اقتصادی کشور مطرح شود و بر لزوم اجرای تجربه‌های جهانی در حوزه تعاونی‌های محیط زیستی تاکید کرد.

فریدون همتی نماینده مردم ایلام نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت صندوق ضمانت سرمایه تعاون عنوان کرد: این صندوق نقش کلیدی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، چه تعاونی و چه غیرتعاونی دارد.

وی افزود: بسیاری از این واحدها در دریافت ضمانت‌نامه با مشکلات جدی مواجه‌اند و تقویت صندوق می‌تواند مسیر دریافت تسهیلات و اجرای فعالیت‌های ارزشمند آنان را هموار کند.