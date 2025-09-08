خودرو و موتور سیکلت بدون دستور قضایی در پارکینگ های زنجان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی در حاشیه بازدید از پارکینگ‌های خودرو و موتورسیکلت در زنجان گفت: این بازدید در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و پیرو بازدیدهای دوره‌ای دادستان عمومی و انقلاب زنجان؛ از پارکینگ خودروهای توقیفی که با حضور رئیس کل دادگستری استان، جانشین فرماندهی انتظامی استان، مدیر عامل بنیاد تعاون استان انجام شد.

وی افزود: در همین راستا همکاران قضائی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان به صورت مداوم و در بازه زمانیِ ۲ ماهه از وضعیت پارکینگ‌ها بازرسی انجام می‌دهند که مجموعه این اقدامات منجر به کاهش چشم گیر پارکینگ‌ها به لحاظ کمی و افزایش کیفیت خدمات رسانی شده است.

بهروز عباسی با بیان این اینکه تعداد خودروها و موتور سیکلت های رسوبی موجود به حداقل ممکن رسیده است اظهار کرد: تعداد اندک باقی مانده نیز دستور کارِ قضائی و روند مزایده و حراج قرار دارند.

عباس اظهار کرد: در حال حاضر در شهرستان زنجان خودرو و موتور سیکلت بلا تکلیف و بدون دستورِ قضائی در پارکینگ‌ها وجود ندارد.

دادستان مرکز استان زنجان خاطر نشان کرد: طی بررسی‌های میدانی و در پی تاکید رییس کل دادگستری استان مبنی تعیین و تکلیف فوری تعداد اندک خودروهای باقی مانده در پارکینگ‌ها، مقررشد ظرف مدت ۱۰ روز تعیین وتکلیف شوند.

وی همچنان وضعیت پارکینگ‌ها را نسبت به بازدیدهای میدانی ماه قبل مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همه مسئولان امر باید برای حفظ حقوق عامه مردم به وظیفه خود عمل کنند.