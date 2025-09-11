به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اوراز گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه آتش سوزی علوفه در یکی از روستاهای بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی قره بلاغ به همراه ماموران اورژانس و آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با حضور پلیس در محل و با بررسی های انجام شده مشخص شد تقریبا ۲۸ تن علوفه از نوع یونجه پرس، به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شده است.

اوراز، با اشاره به خسارت هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی این آتش سوزی گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در بر نداشته و آتش سوزی با همکاری پلیس و آتش نشانان مهار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با بیان اینکه علت حریق توسط کارشناسان امر در دست بررسی است به شهروندان توصیه کرد: به دلیل بروز خشکسالی و نزدیک شدن به فصل پاییز از ایجاد حریق در مراتع و نزدیک انبار های علوفه و... جداً خودداری و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.