۲۶۸ هزار تن کود اوره از استان بوشهر به نقاط مختلف کشور ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بوشهر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تأمین و توزیع کود اوره در کشور شناخته می‌شود و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت لازم برای ارسال مستمر و منظم کود به تمامی استان‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۶۸ هزار و ۴۳ تن کود کشاورزی اوره از بوشهر به سراسر کشور از طریق حمل زمینی و دریایی ارسال شده است، تا نهاده مورد نیاز کشاورزان بدون وقفه در اختیار آنان قرار گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اهمیت کود اوره در افزایش عملکرد مزارع گفت: کود اوره یکی از پرمصرف‌ترین نهاده‌ها در بخش کشاورزی کشور است و نقش مهمی در رشد و باردهی محصولات زراعی دارد.

عمرانی بیان کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از اولویت‌های اصلی این شرکت است و با اجرای این برنامه، نیاز زارعان در فصل زراعی جاری به‌طور کامل پوشش داده می‌شود.

وی تاکید کرد: روند ارسال و تحویل کودهای کشاورزی به استان‌ها به‌طور شبانه‌روزی در حال انجام است و انتظار می‌رود این اقدام گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق اهداف بخش کشاورزی کشور باشد.