  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

۲۶۸ هزار تن کود اوره از استان بوشهر به نقاط مختلف کشور ارسال شد

۲۶۸ هزار تن کود اوره از استان بوشهر به نقاط مختلف کشور ارسال شد

بوشهر- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و ارسال ۲۶۸ هزار و ۴۳ تن کود اوره از مبدا بوشهر به اقصی نقاط کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بوشهر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تأمین و توزیع کود اوره در کشور شناخته می‌شود و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت لازم برای ارسال مستمر و منظم کود به تمامی استان‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۶۸ هزار و ۴۳ تن کود کشاورزی اوره از بوشهر به سراسر کشور از طریق حمل زمینی و دریایی ارسال شده است، تا نهاده مورد نیاز کشاورزان بدون وقفه در اختیار آنان قرار گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اهمیت کود اوره در افزایش عملکرد مزارع گفت: کود اوره یکی از پرمصرف‌ترین نهاده‌ها در بخش کشاورزی کشور است و نقش مهمی در رشد و باردهی محصولات زراعی دارد.

عمرانی بیان کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از اولویت‌های اصلی این شرکت است و با اجرای این برنامه، نیاز زارعان در فصل زراعی جاری به‌طور کامل پوشش داده می‌شود.

وی تاکید کرد: روند ارسال و تحویل کودهای کشاورزی به استان‌ها به‌طور شبانه‌روزی در حال انجام است و انتظار می‌رود این اقدام گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق اهداف بخش کشاورزی کشور باشد.

کد خبر 6583564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها