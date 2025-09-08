جاساز ۱۲۹ بسته هروئین در معده قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انتظامی خراسان جنوبی سرهنگ حسین رفعتی نژاد اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان قائنات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه سواری مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: ماموران دربازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر سواری متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

جانشین انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه ۱۲۹ بسته حاوی یک کیلو و ۵۲۰ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.