تدارک ویژه صداوسیمای کرمان برای هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، عماد محمدی، صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: سیمای مرکز کرمان با دو برنامه "صبح بخیر کرمان" و "شبهای کرمان" به صورت ویژه به ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، هفته وحدت و میلاد مسعود امام جعفر صادق (ع) میپردازد.
وی افزود: برنامه "شبهای کرمان" نیز در ایام دهه وحدت هرشب ساعت ۲۱ به مدت ۴۵ دقیقه به صورت زنده تقدیم مخاطبان دیار کریمان میشود.
وی ادامه داد: بخشهای مختلف این برنامه کلیپ، وله، کارشناس، پیامهای تبریک ارسالی بینندگان، پخش موسیقی که توسط خواننده در استودیو اجرا میشود، دعوت از کارشناس مذهبی و میهمان، مسابقه پیامکی، گزارشهای متنوع از برپائی مراسم، وله و… است.
محمدی، با بیان اینکه برنامه "صبح بخیر کرمان" هرصبح ساعت ۷ به مدت ۵۵ دقیقه به صورت زنده از سیمای مرکز کرمان پخش میشود گفت: در این برنامه با اهداف تبیین جایگاه ولایت در فرهنگ شیعی و تقویت وحدت، صمیمیت و همدلی میان اقوام و اقلیتهای مختلف ایرانی با هر مذهب و دینی، همچنین بصیرت افزایی در خصوص فتنه انگیزی و تفرقه افکنی دشمنان در موضوعات قومی و مذهبی، تبیین نقش سردار سلیمانی و شهدای مدافع حرم به عنوان شهدای وحدت در مبارزه با استکبار جهانی، با ایجاد فضای معنوی، شاد و امیدبخش برای مخاطبان در بخشهای مختلف به نقش وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در پاسداری از ارزشها، تبیین اصل ولایت فقیه و کارآمدی آن در نظام اسلامی و ضرورت ولایت پذیری به عنوان نیاز جامعه امروز پرداخته خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان افزود: برنامه مذهبی "ره عشق"، برنامههای کودک و نوجوان، "زندگی زیباست" و سایر برنامهها همچون "تازه شو"، "ستارهها"، "قرار دلها"، "گفتگوی ویژه" نیز با بخشهای مختلف با محوریت هفته وحدت تولید و پخش میشوند.
محمدی، با اشاره به اینکه صدای مرکز کرمان نیزدر ویژه برنامههای هفته وحدت محورها و اولویتهای گوناگونی مد نظر دارد گفت: ویژه برنامه "عیدانه" به مدت ۱۲۰ دقیقه ساعت ۹ و "عید عاشقان" به مدت ۶۰ دقیقه ساعت ۱۸ در روز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) با آیتمهای گزارش مردمی، نمایش، موسیقی شاد، کارشناس، تلفن وپیامک، مولودی با مخاطبان همراه میشوند.
وی افزود: پخش سخنرانی در ۳ برنامه ۳۰ دقیقهای با موضوع سیره نبوی در منابع شیعی، اهمیت وحدت بین شیعه و سنی، تولید بستههای کوتاه از حکایتها و داستانهایی از سیره اخلاقی و بزرگواری پیامبر اکرم (ص)، تولید مصاحبههای مردمی مؤثر با موضوع: سیره اخلاق نبوی و شخصیت مردم داری پیامبر از جمله موضوعاتی هستند که در برنامههای "رادیو ها روشن"، "آبادون"، "کتابخانه"، "خیابان جوانی"، "کرمان سلام"، "حدیث روز" با محوریت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) تولید و پخش میشوند.
وی تصریح کرد: برنامههای ویژه آغاز ماه ربیع الاول (هفته وحدت) معاونت فضای مجازی صداوسیمای کرمان نیز شامل تولید و انتشار مستند کوتاه وحدت مسلمانان، استوری موشن با ساختار موشن گرافیک، ویدئو کامنت جان فدا، نماهنگ نبی رحمت، ویدئو کست فرازی از سخن، انیمیشن دولخ، پوستر شهدای وحدت، پویش مردمی ویژه هفته وحدت و کلیپ تصویری مکملی سیما و صدا از اقدامات فضای مجازی صداوسیمای مرکز کرمان خواهد بود.
به گفته عماد محمدی، معاونت خبر شبکه کرمان نیز با پخش مصاحبههای مردمی درباره سیره نبوی و هفته وحدت، پوشش خبری مراسمها، کارهای انجام شده با محوریت هفته وحدت، میلاد حضرت رسول (ص) و امام صادق (ع) در سطح استان، بارگذاری اخبار مربوط به آغاز ماه ربیع الاول در سایت خبرگزاری صدا وسیما و ارسال اخبار مکتوب با موضوع هفته وحدت به تهران به این مهم میپردازد.
