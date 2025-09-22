راه اندازی پویش جشن بازگشایی مدارس در صداوسیمای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلطان مرادی، گفت: معاونت فضای مجازی صداوسیمای مرکز کرمان پویش جشن بازگشایی مدارس را به منظور ارسال عکس‌ها و فیلم‌های دانش آموزان از هفته اول بازگشایی مدارس و بیان احساسات آنها برگزار می‌کند.

وی افزود: معلمان و دانش‌آموزان عزیز کرمانی می‌توانند عکس‌ها و فیلم‌های خود را از هفته اول بازگشایی مدارس و احساسات خود در خصوص شروع سال تحصیلی جدید را به شماره ۰۹۱۳۳۴۲۱۵۸۶ برای ما در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند.

وی ادامه داد: آثار ارسالی از شبکه استانی کرمان پخش و در بسترهای فضای مجازی شبکه کرمان منتشر خواهد شد.