محمدی: راه اندازی رادیو شهری جیرفت ۱۵ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد محمدی، صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان جیرفت با تأکید بر لزوم نگاه ویژه به مناطق جنوبی استان کرمان، اظهار داشت: گستردگی استان کرمان به گونه‌ای نیست که حمایت‌های لازم به طور کامل انجام شود و مسئولان باید توجه و حمایت بیشتری نسبت به این مناطق داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه خاص شهرستان جیرفت افزود: هم‌افزایی بین مجموعه‌های اجرایی شهرستان‌ها باید تقویت شود تا صدا و سیما به عنوان موتور پیشخوان در رفع چالش‌ها و توسعه استان نقش مؤثری ایفا کند.

محمدی، جایگاه رسانه را بسیار حساس دانست و گفت: رسانه می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های دقیق گام‌های مهم و موثری در توسعه استان کرمان بردارد.

وی از پیگیری راه‌اندازی رادیو شهری در شهرستان‌ها خبر داد و تأکید کرد: رادیو شهری شهرستانها با همکاری فرمانداری‌ها باید راه‌اندازی شود چرا که این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم است.

مدیر کل صدا و سیمای استان کرمان با بیان اینکه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان امکان راه‌اندازی رادیو شهری در جیرفت فراهم است، گفت: راه‌اندازی این رادیوها می‌تواند در تقویت ارتباطات محلی و توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان‌ها نقش مهمی ایفا کند.