به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: در دو سال و هشت ماه گذشته، شاهد تحولی چشمگیر در عرصه رسانهای استان کردستان بودیم، از احداث شهرک سینمایی سنندج به عنوان اولین شهرک سینمایی لوکال کشور گرفته تا راهاندازی پروژههای مهم دیگر همچون صدا و سیمای سقز و راهاندازی رادیوی گروس در بیجار، همه و همه نشان از عزم راسخ در جهت توسعه زیرساختهای رسانهای دارد.
وی همچنین به فعالیتهای مستمر همکاران خود در جشنوارههای داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: همکاران ما در صدا و سیمای مرکز کردستان موفق به کسب افتخاراتی در جشنوارههای معتبر داخلی و خارجی شدهاند و این دستاوردها موجب خوشحالی و افتخار مردم استان کردستان است.
مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان ضمن تاکید بر صداقت و امانتداری در انجام وظایف رسانهای افزود: خدمت به مردم و نظام، تنها با صداقت و پیگیری دلسوزانه ممکن است و مردم کردستان همواره از ما توقع دارند که با صداقت و درستی در کنار آنها باشیم.
مرادی با تقدیر از حمایتهای مسئولان استان و همچنین همکاران صدا و سیما، تصریح کرد: این اقدامات بدون همراهی و تلاش شبانهروزی همکاران و توجه ویژه مسئولان به این حوزه ممکن نبود و امیدوارم این روند ادامه یابد.
وی اعلام کرد: ارتقای سطح کیفی تصویر و اختصاص تجهیزات زیرساختی به صدا و سیمای استان، ساماندهی ۱۱۳ نفر از کارکنان صدا و سیمای استان که تاکنون ۸۹ حکم صادر شده است از جمله اقدامات انجام شده است.
قائم مقام معاون سیاسی سازمان صدا و سیما و مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان بیان کرد: کسب رضایت مردم از اهداف این سازمان در استان بود.
مرادی صداقت و امانتداری را ویژگی بندگان خداوند دانست و گفت: خدمت صادقانه منجر به کسب اعتماد میشود و باید این مهم اولویت باشد.
