به گزارش خبرنگار مهر، عماد محمدی، ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب فرهنگ و هنر جنوب کرمان گفت: توجه به خرده‌فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع استان کرمان یکی از رویکردهای اصلی رسانه استانی است که باعث همگرایی فرهنگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه جنوب استان کرمان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در تمامی زمینه‌ها برخوردار است و ما شناخت مناسبی از این منطقه داریم، افزود: در همین راستا در حال طراحی و تولید برنامه‌هایی اختصاصی برای جنوب کرمان هستیم و هم‌ اکنون هفته‌ای دو روز برنامه‌هایی ویژه این منطقه پخش می‌شود که قطعا این سهم در آینده افزایش خواهد یافت.

محمدی، با تاکید بر اینکه پرداختن به مسائل و موضوعات مختلف جنوب کرمان در حوزه کاری ما قرار دارد، گفت: از تاریخ ۱۵ شهریور، هر شب در برنامه‌های ما به یک موضوع خاص پرداخته می‌شود که سه شب آن به جنوب استان اختصاص دارد.

وی با تأکید بر اهمیت پرداختن به مناطق روستایی ادامه داد: توجه به روستاهای جنوب کرمان به‌ویژه با توجه به توانمندی‌ها و ویژگی‌های خاص آن‌ها ، بستر مناسبی برای تولید محتوا فراهم کرده است.

مدیر کل صدا و سیما مرکز کرمان گفت: طبق نظرسنجی‌ها بیشترین میزان رضایت مخاطبان مربوط به برنامه‌های مرتبط با روستاهای جنوب بوده است.

محمدی افزود: یکی از نقاط قوت رسانه‌ای در جنوب کرمان پرداختن به گویش بومی منطقه است که برگرفته از فرهنگ غنی آنجا است و بر همین اساس طراحی برنامه‌هایی با اجرای مجریانی بومی و با استفاده از گویش محلی در دستور کار قرار دارد.

وی به تلاش‌ها برای راه‌اندازی رادیو شهری جیرفت اشاره کرد و گفت: اگر این رادیو راه‌اندازی شود ظرفیت بسیار خوبی برای پوشش رسانه‌ای منطقه خواهد بود، چرا که با زبان گویش و فرهنگ بومی مردم جنوب فعالیت خواهد کرد.

محمدی اظهار داشت: در آینده اخبار خوبی از جنوب کرمان خواهیم شنید و شاهد رخدادهای بزرگی در این منطقه خواهیم بود.

وی اظهارداشت: هر فرد یا گروهی که طرح پیشنهادی برای توسعه و ارتقاء فرهنگ و هنر جنوب کرمان داشته باشد مورد حمایت کامل ما قرار خواهد گرفت.