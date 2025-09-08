کمبود تخت بیمارستانی در ساوه؛ ۲ هزار مراجعه روزانه به مراکز درمانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ با توجه به رشد جمعیت، صنعتی بودن شهرستان‌های ساوه و زرندیه، افزایش سوانح کاری و ترافیکی، همچنین فرسودگی مراکز درمانی موجود، تأمین زیرساخت‌های درمانی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم این منطقه است.

در حالی‌که شاخص سرانه تخت بستری در کشور حدود یک و ۹۴ صدم درصد به ازای هر هزار نفر است، این رقم در ساوه تنها یک و ۲۸ صدم درصد گزارش شده است؛ موضوعی که باعث شده مسئولان محلی و نمایندگان مجلس بارها نسبت به کمبود تخت و نیاز به احداث بیمارستان‌های جدید هشدار دهند.

بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی ساوه سال آینده افتتاح می‌شود

حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوره‌های گذشته بسیاری از مراکز درمانی شهرستان‌های ساوه و زرندیه فرسوده شده بود و هیچ بیمارستانی بعد از انقلاب در ساوه احداث نشده بود، خوشبختانه با مشارکت خیران ساخت بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی ساوه آغاز شد و اسکلت آن نیز تکمیل شده است و ان‌شاءالله طی یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت الاسلام محمد سبزی افزود: بیمارستان امام رضا زرندیه نیز از ۳۲ تخت به ۶۴ تخت ارتقا یافت و در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان‌های ساوه و زرندیه درمانگاه شبانه‌روزی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت تجهیز و افتتاح شد که در مجموع ۵۰ واحد درمانی در این دو شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: اگرچه تجهیز سخت‌افزاری مهم است، اما نباید از نرم‌افزار و نیروی انسانی غافل باشیم، جلسات متعددی با رئیس دانشکده علوم پزشکی داشته‌ایم و بر تأمین کادر درمانی متناسب با نیاز شهرستان و همچنین حوزه نرم‌افزاری تأکید کرده‌ایم تا نارضایتی مردم ایجاد نشود که انتظار می‌رود در کنار تأمین سخت‌افزار، از حیث نرم‌افزار و تأمین نیروی انسانی نیز دانشکده علوم پزشکی تلاش بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به کمبود پزشکان در سطح کشور گفت: در کل کشور مشکل متخصص و فوق تخصص داریم، امیدواریم سال آینده این مسئله تا حد زیادی حل شود اما با این وجود، شهرستان ساوه به دلیل نزدیکی به تهران نباید در تأمین پزشکان فوق تخصص مشکل داشته باشد، اکنون تجهیزاتی مانند دستگاه ام‌آرآی وجود دارد، اما به دلیل نبود نیروی انسانی بیماران ناچارند به استان‌های مجاور مراجعه کنند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دانشکده علوم پزشکی شرایط رفاهی پزشکان را فراهم کند تا حتی اگر امکان حضور تمام‌وقت در این دو شهرستان را نداشته باشند، بتوانند به‌صورت پاره‌وقت در زمان‌بندی مشخص نیاز درمانی مردم ساوه و زرندیه را تأمین کنند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات دارویی نیز گفت: اگرچه به دلیل مشکلات ارزی در تأمین برخی داروها با چالش مواجه هستیم، اما باید تمام تلاش صورت گیرد تا این مشکلات برای مردم به حداقل برسد.

حجت الاسلام سبزی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی افزود: علی‌رغم احداث بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی، از نظر نرم کشوری در تأمین سرانه تخت در شهرستان ساوه با مشکل مواجه هستیم، به همین دلیل ساخت بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی نیز در این شهرستان آغاز شده است.

وی گفت: براساس نرم کشوری سرانه تخت باید یک و هشت‌دهم به ازای هر هزار نفر باشد، اما این رقم در ساوه یک و ۲۸ دهم است، با این حال شرایط درمانی ساوه در حوزه زیرساخت‌های درمانی نسبت به بسیاری از مناطق کشور مطلوب‌تر است.

روزانه بیش از ۲ هزار مراجعه به بیمارستان شهید چمران ساوه ثبت می‌شود

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران ساوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی این مرکز درمانی اظهار کرد: بیمارستان شهید چمران ساوه در زمینی به مساحت ۱۵۴ هزار و ۵۱۲ مترمربع و زیربنای ۱۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع، از سال ۱۳۷۸ با ۵۵ تخت فعال به عنوان بیمارستان جنرال آغاز به کار کرده و در حال حاضر با ۱۱۷ تخت فعال در بخش‌های تخصصی شامل CCU، ICU، جراحی، زنان و زایمان، نوزادان، اطفال، داخلی و اورژانس به ارائه خدمات درمانی می‌پردازد.

یلدا یزدانی در خصوص وضعیت واحد تصویربرداری گفت: با وجود تجهیز بیمارستان به دو دستگاه پیشرفته سونوگرافی، به دلیل کمبود پزشک متخصص سونوگرافی (سونولوژیست) در کشور، این واحد در حال حاضر غیرفعال است، اما بیمارستان با داشتن ۲ ردیف استخدامی برای متخصص رادیولوژی، آمادگی جذب و همکاری با پزشکان واجد شرایط را دارد و فراخوان‌های لازم نیز منتشر شده است.

وی در خصوص نبود دستگاه MRI در بیمارستان بیان کرد: بر اساس سیاست‌های سطح‌بندی خدمات سلامت وزارت بهداشت، توزیع تجهیزات پزشکی از جمله MRI براساس نیازسنجی جمعیتی انجام می‌شود، در حال حاضر دو دستگاه MRI فعال در سطح شهر ساوه وجود دارد که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به آن مراکز، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران ساوه با اشاره به ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی این مرکز درمانی گفت: با وجود ماهیت عمومی بیمارستان، خدمات گسترده‌ای در حوزه‌هایی همچون جراحی‌های ترمیمی و زیبایی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، ارولوژی، زنان و زایمان، چشم، درمانگاه گوارش، و همچنین تخصص‌های داخلی، عفونی، قلب، اطفال، بیهوشی و جراحی عمومی ارائه می‌شود.

یزدانی افزود: واحدهای پاراکلینیکی از جمله آزمایشگاه، پاتولوژی، تصویربرداری، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، فیزیوتراپی و آندوسکوپی نیز فعال هستند.

وی گفت: طی سال گذشته، ۳۴۲ هزار و ۹۵۱ نفر به درمانگاه‌ها، ۷۸۰ هزار و ۴۲۰ نفر به واحدهای پاراکلینیکی و سرپایی، ۲۵ هزار و ۱۵۴ نفر به بخش‌های بستری و ۱۲۲ هزار و ۶۸۲ نفر به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده‌اند، همچنین ۷ هزار و ۱۷۲ عمل جراحی در این مرکز انجام شده است، به طور میانگین روزانه بیش از ۲ هزار نفر از خدمات سرپایی بیمارستان بهره‌مند می‌شوند.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران ساوه درباره اقدامات انجام شده برای افزایش رضایتمندی بیماران اظهار کرد: خرید و نصب سامانه‌های نوبت‌دهی هوشمند، راه‌اندازی سیستم ارجاع از پزشک عمومی به متخصص، برگزاری کلاس‌های آموزش سلامت برای عموم و تأسیس کلینیک دیابت و فشار خون از جمله اقدامات مهم این مرکز بوده است، همچنین ساخت درمانگاه تخصصی در دو طبقه به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد جهت جداسازی فضاهای بستری و سرپایی در دست انجام است.

یزدانی با اشاره به میزان رضایتمندی مراجعان گفت: براساس نظرسنجی‌های دستی، صندوق پیشنهادات و سامانه پیامکی ۱۴۲۰، میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستان در سال گذشته ۹۲.۸ درصد بوده است که بالاتر از معیار استاندارد ۸۹ درصد است.

وی وضعیت تجهیزات پزشکی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با حمایت‌های سازمانی، استانی و مشارکت خیران، بسیاری از تجهیزات بیمارستان در سال‌های اخیر به‌روزرسانی شده‌اند که نیازهای تخصصی جراحان را برآورده کرده و به حفظ پزشکان متخصص در شهرستان کمک شایانی کرده‌اند، همچنین بهسازی فضاهای بیمارستان، به ویژه در حوزه هتلینگ، در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته و همچنان ادامه دارد.

کمبود شدید تخت‌های بیمارستانی؛ بیمارستان شهید مدرس باید حفظ شود

فرماندار ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی شهرستان گفت: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف دانشکده علوم پزشکی ساوه قدمت بالای مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و شهید مدرس است، با توجه به نوپا بودن این دانشکده، در شاخص ارتقای تخت‌های بیمارستانی رشدی نداشته‌ایم و به علت عدم احداث بیمارستان جدید، رشد جمعیت، صنعتی بودن شهرستان‌های ساوه و زرندیه و افزایش مصدومان ناشی از حوادث کاری، همچنین موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در شاهراه مواصلاتی و در نتیجه افزایش سوانح ترافیکی، امکانات فعلی پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.

سید مهدی حسینی افزود: از سوی دیگر کاهش شمار تخت‌های بیمارستانی در ساوه و زرندیه به دلیل کمبود فضای فیزیکی، علی‌رغم نیاز جدی به افزایش تخت، باعث شده در حال حاضر بخش دولتی به هیچ عنوان قادر به پاسخگویی نیازهای درمانی این شهرستان‌ها نباشد که این امر مستلزم پیگیری و تخصیص اعتبارات لازم برای ساخت بیمارستان دولتی جدید و افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی است.

فرماندار ساوه تصریح کرد: بر اساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۲، شاخص سرانه تخت بستری در دانشکده علوم پزشکی ساوه معادل ۱.۲۸ به ازای هر هزار نفر جمعیت است؛ این در حالی است که شاخص کشوری یک و ۹۴ صدم و در دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲ و هشت دهم است که نشان‌دهنده کمبود شدید تخت بستری در شهرستان‌های تابعه این دانشکده است.

وی ادامه داد: علی‌رغم اخذ موافقت اصولی برای احداث بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی جایگزین بیمارستان شهید مدرس ساوه، حتی در صورت بهره‌برداری از این مرکز نیز به دلیل جایگزین بودن، کسری تخت جبران نخواهد شد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود که بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی جایگزین مدرس نباشد و هر دو بیمارستان به‌صورت همزمان فعالیت کنند.

فرماندار ساوه تأکید کرد: در این صورت شاخص سرانه تخت در شهرستان به حدود یک و نیم (۶۲۸ تخت برای جمعیت حدود ۴۰۰ هزار نفر) خواهد رسید که همچنان فاصله زیادی با میانگین کشوری دارد، بنابراین باید علاوه بر تسریع در ساخت پروژه ۲۵۰ تخت‌خوابی، بیمارستان شهید مدرس نیز حفظ شود.

حسینی ادامه داد: موافقت اصولی برای احداث بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی جدید نیز در نهم اردیبهشت ۱۴۰۴ اخذ شده است و پس از جلب مشارکت خیران و دریافت ردیف بودجه، عملیات اجرایی این بیمارستان انجام خواهد شد.