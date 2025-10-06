زهرا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتقای خدمات درمانی برای مردم اولویت اصلی دانشکده علوم پزشکی ساوه است و در این راستا، تمام ظرفیت‌ها بکارگیری شده تا بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی این شهرستان در اسرع وقت ه بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه در ساخت این بیمارستان افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان تلاش‌ها برای تسریع در بهره‌برداری و ورود آن به چرخه درمان ادامه دارد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای درمانی مردم باشیم.

علیزاده با قدردانی از نقش خیران حوزه سلامت در توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان‌های ساوه و زرندیه گفت: حمایت‌های مالی و معنوی خیران در تجهیز و ساخت مراکز درمانی، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه داشته و این همراهی ارزشمند، مسیر توسعه سلامت را هموارتر کرده است.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر کمبود دستگاه ام‌آرآی در مراکز دولتی و نیمه‌دولتی تصریح کرد: با توجه به تعداد محدود این دستگاه‌ها، خدمات موجود پاسخگوی نیاز مردم نیست و در تلاش هستیم با تأمین تجهیزات جدید، این کمبود را جبران کنیم.

وی همچنین از استقبال دانشکده علوم پزشکی ساوه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تصویربرداری پزشکی خبر داد و افزود: در صورت تمایل مراکز خصوصی برای راه‌اندازی بخش ام‌آرآی در شهرستان‌های ساوه و زرندیه، از این اقدام حمایت می‌کنیم تا خدمات درمانی با کیفیت‌تری به مردم ارائه شود.

علیزاده تاکید کرد: ارتقای خدمات درمانی، نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و مشارکت مردمی است و امیدواریم با تأمین تجهیزات مورد نیاز، گام مؤثری در مسیر عدالت درمانی و رضایتمندی شهروندان برداشته شود.