اقدام به خودسوزی در دادسرای کهنوج ؛ حال عمومی فرد مساعد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، بعد از ظهر دوشنبه گفت: فردی که در یک پرونده قضائی به عنوان شاکی حضور داشته است، صبح امروز با همراه داشتن یک بطری بنزین اقدام به خودسوزی کرد.

وی افزود: کارمندان حاضر در محل با سرعت وارد عمل شده و مانع از وخامت اوضاع شدند و خوشبختانه جان وی را نجات دادند.

وی عنوان کرد: موضوع پرونده این فرد ضرب و جرح و ایراد صدمه عمدی بوده و متقابلاً از وی نیز شکایت شده بوده و پرونده وی در یکی از شعبات دادسرای کهنوج در حال رسیدگی بوده که نامبرده امروز پس از مراجعه به دادسرا اقدام به خودسوزی نموده است

بنا بر اعلام دادستان، حال عمومی این فرد در حال حاضر مساعد گزارش شده و برای ادامه رسیدگی‌های درمانی از کهنوج به بیمارستانی در کرمان اعزام شده است.

دهقان، در پایان بر ضرورت خویشتنداری و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضائی موضوع را مطابق مقررات دنبال خواهد کرد.