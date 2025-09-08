به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، احکام انتصاب اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه شهری و روستایی کشور را صادر کرد و احکام آنان توسط مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور و رئیس هیئت مدیره صندوق به آنان اعطا شد.

در بخشی از این احکام که با استناد به تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۸۸/ت/۶۰۷۲۱ هیئت وزیران به امضای اسکندر مؤمنی وزیر کشور رسیده، آمده است:

به منظور بهره گیری هر چه سریع‌تر از ظرفیت‌های صندوق در راستای پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های مدیریت شهری و روستایی کشور نسبت به همکاری و هماهنگی با سایر اعضا و مدیرعامل صندوق با برنامه‌ریزی و راهبری دقیق و مدون اهداف و سیاست‌های مدنظر مندرج در ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اساسنامه صندوق اقدامات لازم صورت پذیرد.

بر اساس قانون، انتصاب اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه شهری و روستایی باید با تائید اعضای مجمع عمومی صندوق همراه باشد که سه نفر از اعضای دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور و همچنین رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای عالی استان‌ها در آن عضویت دارند.

طی احکامی جداگانه از سوی وزیر کشور، اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه شهری و روستایی کشور منصوب شدند.

براین اساس محمدجواد خانپور مدیرکل سابق امور مجلس شورای عالی استان‌ها و آتیه صداقتی مدیریت بانکداری جامع بانک دی به عنوان اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه شهری و روستایی کشور منصوب شدند.

گفتنی است پیش از این حسن کبیرزاده نائینی به عنوان سرپرست صندوق توسعه شهری و روستایی منصوب شده بود.