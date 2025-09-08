به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور باقربیک، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، با تأکید بر نقش رسانهها در تقویت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی، گفت: رسانهها مکمل پیروزی در میدان نبرد هستند و باید دست برتر کشور در جبهه رسانهای نیز تثبیت شود.
باقربیک تبریزی در ادامه اظهار داشت: در میدان نبرد، ما دست برتر را داریم؛ اما این برتری زمانی در سطح جهانی دیده میشود که در حوزه رسانه نیز برتری خود را اثبات کنیم. این مسئولیت خطیر بر دوش خبرنگاران است که در جنگ رسانهای ۱۲ روزه، بهخوبی نقش خود را ایفا کردند.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری در سازمان تبلیغات اسلامی افزود: حدود دو سال است که اداره کل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران از اداره کل تهران منفک شده و اکنون دو مجموعه مستقل فعالیت میکنند. این اقدام برای تمرکز بر مأموریتهای تبلیغی در شهرستانها و تهران اتخاذ شد تا امور با دقت و انسجام بیشتری پیش برود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: این تفکیک ساختاری موجب شد ظرفیتهای شهرستانها بهتر شناسایی و مدیریت شوند. همکاران ما در این مدت زحمات زیادی کشیدند و امیدواریم با شناخت بیشتر و تعامل سازنده با رسانهها، این تلاشها به ثمر بنشیند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که صاحبان تریبون، نخستین و مهمترین وظیفهشان جهاد تبیین است، ما نیز این مأموریت را در رأس برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی قرار دادهایم و از طریق شبکههای مردمی چون هیئات مذهبی، کانون مداحان، شورای هیئات، شبکه بانوان فرهنگی، قرارگاه نوجوانی و دورههای آموزشی مانند بانوی مجاهد، این مأموریت را دنبال میکنیم.
باقربیک با بیان اینکه طرحهایی همچون «نوآوین» برای نوجوانان و «دختران حاج قاسم» برای بانوان در دست اجراست، افزود: این طرحها با هدف تربیت نیروهای رسانهای متعهد طراحی شدهاند.
وی با اشاره به نقش مساجد در شرایط بحرانی بیان کرد: طبق سند قرارگاه مسجد، چند نهاد مسئولیتهایی در اداره مساجد دارند و مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی، توانمندسازی امامان جماعت است که با همکاری بنیاد هدایت پیگیری میشود. همچنین مقرر شده مساجدی که ظرفیت اسکان و پذیرایی در بحرانها را دارند شناسایی و تجهیز شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران حضور خبرنگاران در محافل فرهنگی و مذهبی را ضروری دانست و گفت: هیچ منع و محدودیتی برای حضور خبرنگاران وجود ندارد؛ بلکه این حضور تکمیلکننده جهاد تبیین است. اگر موانع امنیتی یا اجرایی پیش آید، سازمان تلاش میکند شرایط حضور رسانهها را فراهم کند.
وی همچنین به ظرفیتهای فرهنگی شهرستانها اشاره کرد و افزود: هیئات مذهبی، امامان جماعت و مبلغین نخبهای در استان حضور دارند که قابلیت الگوسازی در سطح ملی دارند. نمونههایی مانند مسجد آبشناسان رباطکریم با فعالیتهای جهادی میتوانند بهعنوان الگو معرفی شوند و ما آمادهایم این ظرفیتها را به رسانهها معرفی کنیم.
باقربیک در پایان از تدوین تفاهمنامه مشترک با اداره کل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: این تفاهمنامه در راستای گسترش همکاریهای فرهنگی و تبلیغی میان دو نهاد بهزودی عملیاتی خواهد شد.
