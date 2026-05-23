نشست «دختران حاج قاسم» در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم بعد از ظهر شنبه در این نشست اظهار کرد: رسالت تبلیغی ما ایجاب می‌کند که نسبت به مسائل مهم و حساس جامعه بی تفاوت نباشیم.

حجت‌الاسلام محمد کنارکوه گفت: در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حضور حداکثری در تمامی جبهه‌ها داریم و جهت تحقق این مهم باید از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بهره ببریم چنانچه یکی از این ظرفیت‌ها، وجود دختران انقلابی است.

وی افزود: از ابتدای شکل گیری تشکل دختران حاج قاسم، برنامه های متعددی در مناسبت های دینی و ملی صورت گرفته که قابل تقدیر و ستایش است.



وی گفت: امروزه به سبب تلاش‌های دشمن برای تسلط بر فکر و اندیشه نوجوانان و جوانان، باید به سراغ تولیدات فاخر و اثرگذار برویم که با کارمان بتوانیم جمعیت وسیعی را در سریع‌ترین و کوتاه‌ترین زمان تحت پوشش قرار دهیم که یکی از این دست کارها، تولیدات محتوایی است که باید مد نظر قرار گیرد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم در پایان تصریح کرد: طرح توانمندسازی دختران در عرصه رسانه و فضای مجازی نیز از جمله طرح‌های کاربردی است که در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای آشنایی دختران جوان و انقلابی با ابزارها و فنون تولید محتوا، مدیریت شبکه‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای در دستور کار قرار دارد که در آینده نزدیک برگزار می‌شود.