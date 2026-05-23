۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

نشست «دختران حاج قاسم» در دیلم برگزار شد

بوشهر- اولین نشست دختران حاج قاسم شهرستان دیلم با حضور جمعی از اعضا در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم بعد از ظهر شنبه در این نشست اظهار کرد: رسالت تبلیغی ما ایجاب می‌کند که نسبت به مسائل مهم و حساس جامعه بی تفاوت نباشیم.

حجت‌الاسلام محمد کنارکوه گفت: در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حضور حداکثری در تمامی جبهه‌ها داریم و جهت تحقق این مهم باید از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بهره ببریم چنانچه یکی از این ظرفیت‌ها، وجود دختران انقلابی است.

وی افزود: از ابتدای شکل گیری تشکل دختران حاج قاسم، برنامه های متعددی در مناسبت های دینی و ملی صورت گرفته که قابل تقدیر و ستایش است.

وی گفت: امروزه به سبب تلاش‌های دشمن برای تسلط بر فکر و اندیشه نوجوانان و جوانان، باید به سراغ تولیدات فاخر و اثرگذار برویم که با کارمان بتوانیم جمعیت وسیعی را در سریع‌ترین و کوتاه‌ترین زمان تحت پوشش قرار دهیم که یکی از این دست کارها، تولیدات محتوایی است که باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم در پایان تصریح کرد: طرح توانمندسازی دختران در عرصه رسانه و فضای مجازی نیز از جمله طرح‌های کاربردی است که در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای آشنایی دختران جوان و انقلابی با ابزارها و فنون تولید محتوا، مدیریت شبکه‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای در دستور کار قرار دارد که در آینده نزدیک برگزار می‌شود.

