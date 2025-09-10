محفل بزرگ قرآنی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) در بجنورد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل بزرگ قرآنی به میزبانی اهالی مسجد انقلاب بجنورد به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) با حضور قاریان شیعه و سنتی برگزار شد.

این مراسم با قرائت «عادل صمدی» قاری جوان و ممتاز خراسان شمالی آغاز شد و در ادامه «حسین خسروی» حافظ کل قرآن کریم و از قراء برجسته اهل سنت استان، آیاتی از کلام‌الله مجید را به انتخاب حاضران تلاوت کرد.

همچنین «حجت‌الاسلام امید صمدی» و «محمدرضا محمدی» (معروف به شیخ ربنای خراسان شمالی) از دیگر قاریان مهمان این مراسم بودند که با تلاوت آیات قرآن کریم، حال و هوای معنوی ویژه‌ای به محفل بخشیدند.

این برنامه با اجرای مولودی‌خوانی توسط «عطاردی»، تقدیر از قاریان حاضر و اهدای هدیه به افراد هم‌نام پیامبر اسلام (ص) پایان یافت.