برپایی محفل اُنس با قرآن در میهمانی امت احمد یاسوج

یاسوج- محفل اُنس با قرآن با حضور قاریان برجسته کشوری و بین المللی در مهمانی بزرگ امت احمد در یاسوج برگزار شد.
