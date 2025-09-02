  1. استانها
شیراز میزبان رقابت‌های اسکواش پسران کشور

شیراز- مسابقات قهرمانی اسکواش کشور در رده‌های سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال از ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه به میزبانی خانه اسکواش استان فارس در شیراز برگزار می‌شود .

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی اسکواش پسران کشور در دو رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه در خانه اسکواش استان فارس در شیراز برگزار می‌شود.

در راستای ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران پایه، هیأت اسکواش استان فارس پیش از آغاز این رقابت‌ها، اردوی مشترکی با حضور ورزشکاران استان‌های یزد و خراسان جنوبی از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ شهریور در خانه اسکواش فارس برگزار خواهد شد.

این اردو با حضور مربی تیم ملی اسکواش جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت توان فنی ورزشکاران در رده‌های سنی پایه طراحی شده است و نقش مهمی در آماده‌سازی شرکت‌کنندگان برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی کشور دارد.

