محمد افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: تیم ملی والیبال ایران نسبت به سال گذشته تقریباً به طور کامل تغییر کرده است. تعدادی از بازیکنان با تجربه همچنان در تیم حضور دارند و چند سالی است در لیگ ملت‌ها بازی می‌کنند، اما کادر فنی کاملاً جدید است. پیاتزا به عنوان مربی با تجربه، سرد و گرم چشیده و کاربلد به تیم اضافه شده و ثابت شده که کاربلد است. او در کنارش توتولو، تندروان و علیزاده را در اختیار دارد که همگی پرتلاش و کاربلد هستند. فدراسیون تمامی امکانات و ابزارهای لازم برای تیم را فراهم کرده است.

پیشکسوت والیبال افزود: تیم ما در لیگ ملت‌ها هفته به هفته عملکردش بهتر شد. این پیشرفت هفته به هفته باعث شد توقع همه برای کسب پیروزی افزایش پیدا کند. نوع روند بازی تیم و تغییراتی که در هر هفته ایجاد می‌شد کاملاً محسوس بود. این پیشرفت در سرویس، حمله، دفاع روی تور، دفاع داخل میدان و توپ‌های برگشتی قابل مشاهده بود. جنگندگی، همدلی و هارمونی تیمی کاملاً مشخص بود. بازیکنان با هم همدل بودند، برای یکدیگر تلاش می‌کردند و در زمین به هم کمک می‌کردند. این همدلی بسیار مهم و کاملاً مشهود بود.

وی گفت: این شرایط باعث شد تیم ما شانس حضور در جمع هشت تیم برتر جهان را داشته باشد، این در حالی است که حق تیم ما بود. اگر بازی با آلمان و لهستان را از دست نمی‌دادیم، حتی شانس مدال هم داشتیم. در کنار این موضوع، برنامه‌ریزی سرمربی تیم برای قهرمانی جهان در فیلیپین طراحی شده است. اردوی در قطر برگزار و چند بازی تدارکاتی هم انجام شد که البته از نظر من و دیگر کارشناسان بهتر بود بازی‌های بهتری برای تیم تدارکات دیده می‌شد اما فدراسیون تمام تلاشش را کرد. اردوی قطر هم برای بازیکنان خیلی خوب بود، منهای دو بازیکنی که آسیب دیدند، اما بلافاصله بازیکن جایگزین شدند.

این مدرس بین‌المللی تأکید کرد: با توجه به ترکیب جوان، انگیزه بالا و جنگندگی و عملکرد تیم در لیگ ملت‌های والیبال، فکر می‌کنم تیم بتواند به دور دوم یا حتی سوم مسابقات قهرمانی جهان صعود کند. نوع بازی که تیم ارائه می‌دهد نویدبخش است. اگر همین بازی که در لیگ ملت‌ها داشتند با کمی پیشرفت ادامه پیدا کند در مسابقات جهانی قطعاً دور اول با تونس، مصر و فیلیپین مشکلی نخواهیم داشت. هر چند که تونس و مصر سابقه خوبی در والیبال دارند و در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک حضور داشتند و قهرمان آفریقا بودند و در کل تیم‌های خوبی هستند، اما به نظر می‌رسد شرایط کنونی آن‌ها طوری باشد که تیم ملی ما می‌تواند آن‌ها را شکست دهد. بنابراین در دور اول می‌توان امیدوار بود به عنوان تیم اول صعود کنیم.

افشاردوست در مورد رویارویی ایران با برزیل پس از صعود از مرحله گروهی گفت: پیش‌بینی می‌شود برزیل به عنوان تیم اول گروه صعود کند و آن وقت ما با تیم‌های صربستان یا چک روبه‌رو خواهیم شد. این دو تیم هم جوان، جنگنده و آماده هستند. تیم صربستان تغییراتی در ترکیب تیم داشته و سرمربی آن‌ها به دنبال برنامه‌ریزی برای المپیک بعدی است. تیم چک هم شرایط بهتری دارد و شاید حتی بهتر از صربستان است. پیش‌بینی من این است که با والیبالی که تیم ما ارائه می‌دهد و اگر همین روند ادامه پیدا کند و در دریافت اول پیشرفت داشته باشیم، این شانس را خواهیم داشت که حریفان را به راحتی شکست دهیم و به جمع هشت تیم برتر جهان برسیم.

افشاردوست عنوان کرد: در واقع پیش‌بینی خیلی از کارشناسان این است که تیم ما می‌تواند به جمع هشت تیم برتر صعود کند، پس از صعود به جمع هشت تیم، آن موقع تیم باید به مصاف برزیل برود که آن زمان کار برای اینکه در جمع چهار تیم قرار بگیریم سخت خواهد شد. اما صعود به جمع هشت تیم تقریباً برای تیم ملی والیبال ایران حتمی خواهد بود. با توجه به تلاشی که تیم امسال در لیگ ملت‌ها داشت، این لیاقت بازیکنان و والیبال ما هست که در جمع هشت تیم قرار بگیرد.

وی در واکنش به مصدومیت جواد کریمی و امین اسماعیل نژاد و خط خوردن از ترکیب تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان گفت: این مسائل جزو ورزش است و برای همه بازیکنان پیش می‌آید. بازیکنان لهستان هم در حال حاضر آسیب دارند و ستاره‌هایشان حضور نمی‌یابند. این‌ها بخشی از واقعیت ورزش است و نمی‌توانیم با آن کاری کنیم. اما نکته ذهنیت بازیکنان است، بازیکنان جایگزین شرایط خوبی دارند. علی رمضانی، پاسور جایگزین جواد کریمی، بردیا سعادت در لیگ ملت‌ها خیلی خوب کار کرد و الان به تیم ملحق شده و سایر بازیکنان نیز هماهنگی خود را حفظ کرده‌اند. جواد کریمی و امین اسماعیل نژاد هم ستاره‌های خوبی هستند اما بدشانسی برای آن‌ها پیش آمد و باید با این موضوع کنار بیایند. دیگر بازیکنان هم باید به بازیکنان جایگزین و تیم کمک کنند تا هارمونی تیمی حفظ شود. کادر فنی باهوش و با تجربه هم تمام تلاش خود را می‌کند تا بازیکنان جدید هماهنگ شوند و توانایی‌هایشان به حداکثر برسد. حتی فکر می‌کنم پیاتزا خیلی در مورد جای خالی امین و جواد هم صحبت نمی‌کند.

افشاردوست در پاسخ به این سوال که ضعف تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملت‌ها گفت: در لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی ایران در برخی بازی‌ها با مشکل دریافت اول مواجه شد؛ نه اینکه مستقیماً امتیاز از دست بدهیم، اما عقب‌افتادن دو امتیازی ناشی از دریافت‌های ناکامل آن هم در امتیازهای بالا، به وضوح مشاهده شد. سرویس‌هایی که سرعت آن‌ها بالای ۱۰۰ کیلومتر نبود و اغلب سرویس‌های پرشی بودند، گاهی به گونه‌ای دریافت می‌شدند که حریف نمی‌توانست سازندگی خود را انجام دهد و به نوعی مجبور به استفاده از توپ‌های بلند می‌شد؛ این موضوع همواره نقطه ضعف تیم ما محسوب شده است.

وی گفت: من شنیدم پیاتزا در یک ماه اخیر تلاش کرده این نقص را رفع کند. در والیبال مدرن، ممکن است روی سرویس‌های پرشی سرعت بالا کمتر مانور داده شود، اما این موضوع در امتیازهای بالا برای ایران همچنان خطرناک و نقطه آسیب‌پذیر تیم محسوب می‌شود. در این شرایط، بازیکنان سرعتی و پشت‌خط‌زن باید مسئولیت بیشتری بپذیرند. باید این توپ‌ها را تبدیل به امتیاز کنند تا تیم از این نقطه ضعف آسیب نبیند. امیدوارم این نقیصه رفع شده باشد و تیم ملی ایران بتواند در مرحله مقدماتی مسابقات، سه پیروزی متوالی کسب کند و روند بازی‌های خود را بهبود ببخشد. موفقیت در این مرحله باعث خواهد شد تیم با اعتماد به نفس بالا و آماده‌تر به مراحل بعدی راه یابد و عملکرد بهتری ارائه کند.