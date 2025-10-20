مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به پویش «بساز مدرسه» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح دوشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم اظهار داشت: از حضور ارزشمند استاندار در برنامه‌های مشترک با وزیر آموزش و پرورش در شهرستان‌های بیرجند، قاین و زیرکوه قدردانی می‌کنم. همراهی و حمایت ایشان نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های آموزشی استان داشته است.

وی با اشاره به پویش ملی «بساز مدرسه» افزود: استاندار خراسان جنوبی از نخستین مدیران ارشد کشور بودند که در این پویش مشارکت کردند و بخشی از حقوق ماهیانه خود را به ساخت مدارس اختصاص دادند. این اقدام ارزشمند موجب شد تا سایر مسئولان و مدیران نیز به این حرکت بپیوندند.

مرتضوی با بیان اینکه خود او نیز در این طرح مشارکت کرده است، گفت:بنده مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای حمایت از این پویش اختصاص دادم تا سهمی هرچند کوچک در تحقق اهداف عدالت آموزشی داشته باشم. خوشبختانه معاونان وزارت آموزش و پرورش و مدیران کل سراسر کشور نیز به پیروی از تأکید دکتر کاظمی، در حال پیوستن به این حرکت ملی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تصمیم شورای آموزش استان گفت: در شورای پیشین آموزش و پرورش مقرر شد یک مجتمع آموزشی فاخر در مرکز استان احداث شود. برای اجرای این پروژه به حداقل ۱۰ هکتار زمین نیاز داریم که تأمین آن به‌عنوان یکی از دستور کارهای اصلی جلسه امروز مطرح است. هر نقطه‌ای که از سوی استاندار تأیید شود، کار تأمین زمین و جذب اعتبار آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از پروژه‌های آموزشی افزود: در بازدید از مدرسه اسما در شهر آریان‌شهر، مقرر شد با مشارکت مردمی، ساخت خوابگاه این مدرسه آغاز شود. همچنین در نماز جمعه، مردم برای مشارکت در نهضت مدرسه‌سازی دعوت خواهند شد.

مرتضوی ادامه داد: در این شهرستان پروژه‌هایی از جمله ساخت دو چشمه سرویس بهداشتی در مدرسه ۱۲ بهمن آریان‌شهر، آسفالت محوطه خوابگاهی هنرستان شهید برونسی و بازسازی موتورخانه‌های فضاهای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان با اشاره به اتمام پروژه مدرسه‌ای که سابقاً مدیریت آن را بر عهده داشته گفت: این پروژه با تلاش همکاران نوسازی و حمایت مجموعه استان به مراحل پایانی رسیده و ان‌شاءالله پیش از آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با سفر رئیس‌جمهور ، به بهره‌برداری خواهد رسید.