دبیر هیئت دوومیدانی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ دوومیدانی استان با حضور بیش از یکصد ورزشکار در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار شد که درنتیجه تیم سبکسازان شرق بجنورد با کسب بیشترین امتیاز، قهرمانی مرحله نخست مسابقات را کسب کرد.
علیاصغر صابری افزود: دو مرحله دیگر این مسابقات پس از ماه مبارک رمضان پیگیری میشود که باهدف انتخاب تیم سبکسازان خراسان شمالی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در رقابت «دوی ۱۰۰ متر» رضا ناهید، «۴۰۰ متر» مرتضی احمدی، «۸۰۰ متر» علیاکبر بدری، «۳هزار متر» علیاکبر بذری، «پرش طول» مجید صبوری، «پرتاب وزنه» شاهین مهردلان، «پرتاب دیسک» امید ایزدپرست و «۴*۱۰۰ امدادی» یونس کاظمی عناوین نخست را کسب کردند.
دبیر هیئت دوومیدانی استان گفت: در پایان این رقابتها پس از تیم سبکسازان تیمهای دانشگاه دولتی و تیم اسفراین بر سکوی دوم و سوم ایستادند.
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